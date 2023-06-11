Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Tarihçi - Yazar Nermin Taylan ile " Fatih Sultan Mehmet'in Şahsiyeti" konuşuldu.

Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı neden inşa ettirdi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti? II. Abdülhamit döneminde Fatih'in mezarı neden açıldı? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Tarihçi - Yazar Nermin Taylan konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 58. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

08:00 Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu çevre ve ailesi

16:00 Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğu

23:00 Fatih Sultan Mehmet'in hayatı

25:00 Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi ve Almış Olduğu Eğitimler

29:00 Fatih'in annesi Hüma Hatun kimdir?

32:00 Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti

39:00 Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışı

42:00 Şehzade Sultan Mehmet

47:00 Şehzadelikten sultanlığa giden yolda Fatih Sultan Mehmet

49:00 Fatih Sultan Mehmet'in fetih hazırlıkları

54:00 Fatih Sultan Mehmet'in fetih hareketleri

58:00 Fatih'in fetih hazırlıkları

01:02:00 Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı neden inşa ettirdi?

01:05:00 Fethin Topları: Ateşli silahların gelişmesinde Sultan Fatih'in rolü

01:10:00 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti?

01:18:00 Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi

01:22:00 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u İmarı

01:30:00 II. Abdülhamit döneminde Fatih'in mezarı neden açıldı?

01:34:00 Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti

01:37:00 Fatih Sultan Mehmed: Entellektüel Bir Sultanın Portresi