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Roma İmparatorluğu'nda Din, İnanç ve Savaş | Doğu'dan Batı'ya Tarih 11 Haziran 2023 01:06
Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Mayıs 2023 06:05
İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Sultan II. Mahmud ve Osmanlı Modernleşmesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 10:05
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Mart 2023 12:03
Cengiz Han ve Moğollar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 12:05
Sultan II. Abdülhamid | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Roman ve tarih ilişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Hokand şehri nasıl ele geçirildi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da İmarethaneler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Edebiyat ve Musikimizin Dilinden Bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 11 Haziran 2023 01:06
Geçmişten Günümüze Çini Sanatı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Seyyahların Gözüyle Osmanlılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Haçlı Savaşlarının Arka Planı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Göbeklitepe'nin Gizemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türkçe Şiirin Öncüsü Yunus Emre | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Tarih ve Kültür Şehri: Tokat | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Müze ve Müzecilik | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Malazgirt Savaşı ve Sonrası | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
950. Yılında Malazgirt Savaşı ve Selçuklular | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Selçuklularda Şehir ve Medeniyet | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türk-İslam Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Şair Padişahlar ve Şiirleri I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'nın Son Yüzyılı I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
İstanbul'un Fethi I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Celaleddin Harezmşah I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Osmanlı'da Bayramlar I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türkistan Tarihi ve Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Türklerin İslam İle Tanışması I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06
Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 03:06

Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Tarihçi - Yazar Nermin Taylan ile " Fatih Sultan Mehmet'in Şahsiyeti" konuşuldu.

Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı neden inşa ettirdi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti? II. Abdülhamit döneminde Fatih'in mezarı neden açıldı? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Tarihçi - Yazar Nermin Taylan konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 58. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

08:00 Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu çevre ve ailesi

16:00 Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğu

23:00 Fatih Sultan Mehmet'in hayatı

25:00 Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi ve Almış Olduğu Eğitimler

29:00 Fatih'in annesi Hüma Hatun kimdir?

32:00 Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti

39:00 Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışı

42:00 Şehzade Sultan Mehmet

47:00 Şehzadelikten sultanlığa giden yolda Fatih Sultan Mehmet

49:00 Fatih Sultan Mehmet'in fetih hazırlıkları

54:00 Fatih Sultan Mehmet'in fetih hareketleri

58:00 Fatih'in fetih hazırlıkları

01:02:00 Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı neden inşa ettirdi?

01:05:00 Fethin Topları: Ateşli silahların gelişmesinde Sultan Fatih'in rolü

01:10:00 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti?

01:18:00 Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi

01:22:00 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u İmarı

01:30:00 II. Abdülhamit döneminde Fatih'in mezarı neden açıldı?

01:34:00 Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti

01:37:00 Fatih Sultan Mehmed: Entellektüel Bir Sultanın Portresi

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