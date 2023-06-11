Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Tarihçi - Yazar Nermin Taylan ile " Fatih Sultan Mehmet'in Şahsiyeti" konuşuldu.
Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı neden inşa ettirdi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti? II. Abdülhamit döneminde Fatih'in mezarı neden açıldı? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Tarihçi - Yazar Nermin Taylan konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 58. bölümüyle yayında...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
08:00 Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu çevre ve ailesi
16:00 Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğu
23:00 Fatih Sultan Mehmet'in hayatı
25:00 Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi ve Almış Olduğu Eğitimler
29:00 Fatih'in annesi Hüma Hatun kimdir?
32:00 Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti
39:00 Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışı
42:00 Şehzade Sultan Mehmet
47:00 Şehzadelikten sultanlığa giden yolda Fatih Sultan Mehmet
49:00 Fatih Sultan Mehmet'in fetih hazırlıkları
54:00 Fatih Sultan Mehmet'in fetih hareketleri
58:00 Fatih'in fetih hazırlıkları
01:02:00 Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı neden inşa ettirdi?
01:05:00 Fethin Topları: Ateşli silahların gelişmesinde Sultan Fatih'in rolü
01:10:00 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti?
01:18:00 Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi
01:22:00 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u İmarı
01:30:00 II. Abdülhamit döneminde Fatih'in mezarı neden açıldı?
01:34:00 Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti
01:37:00 Fatih Sultan Mehmed: Entellektüel Bir Sultanın Portresi