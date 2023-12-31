Selçuklularda İstihbarat Faaliyetleri | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Tarihçi - Yazar Ebru Uyar ile Selçuklular'da istihbarat çalışmaları konuşuldu.

Selçuklular istihbarat çalışmalarını nasıl yürüttü? Eski Türk devletlerinde istihbarat faaliyetleri nasıldı? Selçuklularda kimler istihbarat görevlisiydi? Keşif akınları ve öncü birliklerin amacı neydi?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle...

Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Tarihçi - Yazar Ebru Uyar misafir oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Selçuklularda istihbarat faaliyetleri

04:30 Selçuklular istihbarat çalışmalarını nasıl yürüttü?

06:00 Eski Türk devletlerinde istihbarat faaliyetleri nasıldı?

08:00 Selçuklularda kimler istihbarat görevlisiydi?

10:00 Keşif akınları ve öncü birliklerin amacı neydi?

12:00 İslam'ın ilk dönemlerinde haberleşme nasıldı?

14:00 Berid kavramı nedir, nasıl çalışır?

20:00 Berid Teşkilatı'nın başkanı neye göre seçiliyordu?

23:00 Fetih süreçlerinde casusluk faaliyetleri nasıl yürütülüyordu?

29:00 Selçuklular istihbarat çalışmalarını nasıl yürüttü?

47:00 Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi'nde istihbarat ile ilgili neler var?

52:00 Eski Türk Devletlerinde istihbarat faaliyetleri nasıldı?

58:00 Büyük Selçuklularda askeri istihbarat faaliyetleri

01:12:00 Türkiye Selçuklularında Divanı Berid Teşkilatı

01:18:00 Selçuklularda istihbarat faaliyetleri

01:28:00 Türk devletlerinde istihbarat faaliyetleri

01:36:00 Selçuklu Devleti açısından Antalya'nın fethi