Selçuklu Tarihini Kimler Yazdı? | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ile Selçuklu devri tarih yazıcılığı konuşuldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu misafir oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Selçuklu tarihini kimler yazdı?

10:15 Selçuklu tarihi ile ilgili yeterli kaynak var mı?

15:15 Selçuklu Devletini anlatan es eski kaynak ne?

21:00 Beyhaki'nin Selçuklu tarihini ele alan eserleri hangileri?

27:00 Selçuklu devri tarih yazıcılığı

30:15 Selçukluların savaş taktiği kitaplarda nasıl anlatılıyor?

33:15 Beyhaki'nin Selçuklu tarihine katkıları neler oldu?

45:00 Selçuklu yıkılırken ordunun durumu neydi?

47:15 Bizans, Selçuklu Devletini nasıl kaleme aldı?

54:00 Bizanslı tarihçi Mıhail Attaleıates Selçukluyu nasıl yazdı?

59:00 Bizans kaynakları Selçuklu tarihini objektif anlatıyor mu?

01:04:00 Sultan Alparslan tarihi kaynaklarda nasıl anlatılıyor?

01:13:00 Selçuklu tarihi ile ilgili yeterli kaynak var mı?