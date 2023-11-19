Kadim Ortadoğu İnanışları ve Kudüs | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Yazar Erhan Altunay ile kadim ortadoğu inanışları ve Kudüs konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Yazar Erhan Altunay misafir oldu.
00:00 Mezopotamya ve Mısır Paganizmi
12:06 Bereketli Hilal nedir?
12:58 Bereketli Hilal nereleri kapsar?
21:10 Ortadoğu mitolojisindeki tanrılar nasıl ortaya çıktı?
23:09 Sümer Tanrısı: Anunnaki
24:24 Sümer tabletleri ne anlatıyor?
28:54 Kadim Ortadoğu inanışları ve Mısır
42:23 Mezopotamya ve Mısır tanrıları
44:55 Kadim Ortadoğu Dinleri ve Tanrılar
46:10 Dünyadaki en eski Pagan yapı nedir?
01:01:04 Tevrat'taki tanrılar: Yahve ve Elohim
01:10:00 Hz. Musa ve Firavun
01:12:00 Yahudilik ve Altın Buzağı olayı
01:13:00 İsrailoğulları Altın Buzağı'ya nasıl tapmaya başladı?
01:15:00 Antik Mısır Tanrısı Anubis
01:17:00 Mısır mitolojisinde Anubis
01:19:00 Dünyaca ünlü British Museum'daki ceset gerçek Firavun'a mı ait?
01:22:00 Yahudiler için Kudüs neden kutsal şehir?
01:31:00 İsrail, neden Mescid-i Aksa'yı yıkmak istiyor?
01:35:00 İşgalci İsrail, Gazze katliamını hangi mitolojik inanca dayandırıyor?
01:38:00 Yeşaya kimdir, kehanetleri nelerdir?
01:44:00 Mescid-i Aksa denilen bölge tam olarak neresi?
01:52:00 Avrupa'da neden Yahudiler öldürüldü?