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Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 28 Mayıs 2023 08:05
Doğu'dan Batı'ya Tarih | İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri 23 Mayıs 2023 10:05
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 10:05
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 10:05
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Mart 2023 12:03
99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar 21 Mayıs 2023 12:05
98. Bölüm I Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar 21 Mayıs 2023 12:05
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 12:05
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid 21 Mayıs 2023 12:05
96. Bölüm I Orta Çağ Almanya'sının Tarihi 09 Mart 2023 11:03
92. Bölüm I Roman ve tarih ilişkisi 09 Mart 2023 11:03
91. Bölüm I Hokand şehri nasıl ele geçirildi? 09 Mart 2023 10:03
88. Bölüm | Osmanlı'da İmarethaneler 21 Mayıs 2023 12:05
65. Bölüm I Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar 21 Mayıs 2023 12:05
57. Bölüm | Geçmişten Günümüze Çini Sanatı 21 Mayıs 2023 12:05
52. Bölüm I Emir Timur ve Devleti 21 Mayıs 2023 12:05
42. Bölüm I Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ 21 Mayıs 2023 12:05
41. Bölüm I Seyyahların Gözüyle Osmanlılar 21 Mayıs 2023 11:05
40. Bölüm I Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar 21 Mayıs 2023 11:05
39. Bölüm I Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi 21 Mayıs 2023 11:05
38. Bölüm I Haçlı Savaşlarının Arka Planı 21 Mayıs 2023 11:05
37. Bölüm I Göbeklitepe'nin Gizemi 21 Mayıs 2023 11:05
34. Bölüm | Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti 21 Mayıs 2023 11:05
33. Bölüm I Osmanlı'da Kardeş Katli 21 Mayıs 2023 11:05
32. Bölüm I Yörüklerin ve Konargöçerlerin Tarihi 21 Mayıs 2023 11:05
31. Bölüm I Türkçe Şiirin Öncüsü 'Yunus Emre 21 Mayıs 2023 11:05
30. Bölüm I Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü 21 Mayıs 2023 11:05
29. Bölüm I Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar 21 Mayıs 2023 11:05
28. Bölüm I Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler 21 Mayıs 2023 11:05
27. Bölüm I Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları 21 Mayıs 2023 11:05
26. Bölüm I Tarih ve Kültür Şehri: Tokat 21 Mayıs 2023 11:05
25. Bölüm I Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi 21 Mayıs 2023 11:05
24. Bölüm I Müze ve Müzecilik 21 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar 21 Mayıs 2023 10:05
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih (17. Bölüm) 27 Mayıs 2023 02:05
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih (16. Bölüm) 23 Mayıs 2023 12:05
15. Bölüm | Türk-İslam Medeniyeti 07 Mart 2023 11:03
14. Bölüm | Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar 24 Mart 2023 12:03
13. Bölüm | Şair Padişahlar ve Şiirleri 07 Mart 2023 11:03
12. Bölüm | Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları 07 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | Osmanlı'nın Son Yüzyılı 07 Mart 2023 10:03
10. Bölüm | İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı 07 Mart 2023 10:03
9. Bölüm | Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul 07 Mart 2023 10:03
8. Bölüm | Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri 07 Mart 2023 10:03
7. Bölüm | İstanbul'un Fethi 24 Mart 2023 12:03
6. Bölüm | Celaleddin Harezmşah 07 Mart 2023 10:03
5. Bölüm | Osmanlı'da Bayramlar 07 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | Türkistan Tarihi ve Medeniyeti 21 Mayıs 2023 10:05
2. Bölüm | Türklerin İslam İle Tanışması 07 Mart 2023 10:03
1. Bölüm | Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi 21 Mayıs 2023 10:05

Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar ile "Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali" konuşuldu.

27 Mayıs'a doğru giden süreçte neler yaşandı? 27 Mayıs'a yönelik propaganda faaliyetleri neler? Demokrat Parti nasıl kuruldu? Yassıada'da kim hangi konu hakkında yargılandı? Demokrat Parti nasıl "Demirkırat" oldu?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 27 Mayıs Darbesi'nin 63. Yılı

07:00 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali

14:30 27 Mayıs'a doğru giden süreçte neler yaşandı?

16:30 27 Mayıs'a yönelik propaganda faaliyetleri neler?

18:00 27 Mayıs Darbesi nasıl gerçekleşti?

20:00 Demokrat Parti nasıl kuruldu?

25:00 Türk siyaset hayatında Demokrat Parti

29:00 Demokrat Parti'yi kimler kurdu?

32:00 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs Darbesi

34:00 Demokrat Parti'nin iktidar olması ile ne değişti?

39:00 Demokrat Parti iktidarında iktidar - muhalefet ilişkisi

43:45 Demokrat Parti iktidarında neler yapıldı?

49:00 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs Darbesi

59:00 Demokrat Parti iktidarında iktidar - muhalefet ilişkisi

01:02:00 1960 Darbesi hangi zeminde gerçekleşti?

01:03:00 27 Mayıs Darbesi'nin lideri kim?

01:09:00 Celal Bayar darbeye nasıl direndi?

01:19:00 Yassıada'da kim hangi konu hakkında yargılandı?

01:22:00 Başbakan Menderes'in siyasi kişiliği nasıldı?

01:27:00 Demokrat Parti nasıl "Demirkırat" oldu?

01:33:00 27 Mayıs Darbesi'nin 63. Yılı

01:41:00 Darbeciler 27 Mayıs Darbesi'ni nasıl meşrulaştırmaya çalıştılar?

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