Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar ile "Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali" konuşuldu.

27 Mayıs'a doğru giden süreçte neler yaşandı? 27 Mayıs'a yönelik propaganda faaliyetleri neler? Demokrat Parti nasıl kuruldu? Yassıada'da kim hangi konu hakkında yargılandı? Demokrat Parti nasıl "Demirkırat" oldu?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 27 Mayıs Darbesi'nin 63. Yılı

07:00 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali

14:30 27 Mayıs'a doğru giden süreçte neler yaşandı?

16:30 27 Mayıs'a yönelik propaganda faaliyetleri neler?

18:00 27 Mayıs Darbesi nasıl gerçekleşti?

20:00 Demokrat Parti nasıl kuruldu?

25:00 Türk siyaset hayatında Demokrat Parti

29:00 Demokrat Parti'yi kimler kurdu?

32:00 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs Darbesi

34:00 Demokrat Parti'nin iktidar olması ile ne değişti?

39:00 Demokrat Parti iktidarında iktidar - muhalefet ilişkisi

43:45 Demokrat Parti iktidarında neler yapıldı?

49:00 Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs Darbesi

59:00 Demokrat Parti iktidarında iktidar - muhalefet ilişkisi

01:02:00 1960 Darbesi hangi zeminde gerçekleşti?

01:03:00 27 Mayıs Darbesi'nin lideri kim?

01:09:00 Celal Bayar darbeye nasıl direndi?

01:19:00 Yassıada'da kim hangi konu hakkında yargılandı?

01:22:00 Başbakan Menderes'in siyasi kişiliği nasıldı?

01:27:00 Demokrat Parti nasıl "Demirkırat" oldu?

01:33:00 27 Mayıs Darbesi'nin 63. Yılı

01:41:00 Darbeciler 27 Mayıs Darbesi'ni nasıl meşrulaştırmaya çalıştılar?