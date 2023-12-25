Bir Anadolu İmparatorluğu: Hititler | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan Hitit dili ve dönemin yazı sistemi konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan misafir oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:17 Bir Anadolu İmparatorluğu: Hititler
04:33 Hititler kimdir?
05:28 Doğu ve Batının buluşma noktasında önemli bir kültür: Hititler
07:35 Hititler ismini nereden aldı?
12:46 Hitit dili ve dönemin yazı sistemi
13:40 Anadolu'nun yazılı tarihi Hititler ile mi başladı?
16:39 Hititlerde yazı nasıl ortaya çıktı?
21:04 Hitit döneminde yazı nasıl gelişti?
27:52 Hitit dili nasıl çözümlendi?
34:57 Mezopotamya'da çivi yazısı ne zaman kullanılmaya başlandı?
42:36 Çivi yazısı nasıl yazılıyor?
43:15 Çivi yazısında kullanılan teknik
48:22 Eski çağlardan bronz tablet örneği
50:49 Hititlerde hukuk sistemi nasıldı?
1:03:58 Hititoloji biliminin faaliyet alanları neler?
1:05:52 Hititler Türk mü?
1:14:28 Hititler kaç farklı yazı dili kullandı?
1:17:03 Hititlerde inanç sistemi
1:21:34 Hitit kralları ve krallar döneminde yaşanan olaylar
1:26:19 Hititler kardeş savaşını kiminle yaptı?
1:32:07 Kadeş Barış Antlaşması'nda neler var?