Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Geçmişte depremlere yönelik tedbirler nasıl alınıyordu?

19 Şubat 2023 | 16:53
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En yıkıcı ve ölümcül depremler hangileriydi? Geçmişte depremlere yönelik tedbirler nasıl alınıyordu? Deprem tarihi araştırmaları neden önemli? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Ümit Ekin, Arşiv Uzmanı Orhan Sakin ve Araştırmacı Dr. Sema Küçükalioğlu Özkılıç konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 97. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

11:00 Türkiye coğrafyasında en öldürücü ve yıkıcı depremler

17:00 Coğrafyamızda yaşanan büyük afetler

34:00 Büyük felaketlerden İstanbul depremleri

43:00 Geçmişte depremlere yönelik tedbirler nasıl alınıyordu?

54:00 Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin tarihi

59:00 Sismografik çalışmaların tarihi rolü

01:07:00 Deprem tarihi araştırmaları neden önemli?

01:40:00 Geçmişten günümüze depremlerin tarihi

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