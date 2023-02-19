En yıkıcı ve ölümcül depremler hangileriydi? Geçmişte depremlere yönelik tedbirler nasıl alınıyordu? Deprem tarihi araştırmaları neden önemli? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Ümit Ekin, Arşiv Uzmanı Orhan Sakin ve Araştırmacı Dr. Sema Küçükalioğlu Özkılıç konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 97. bölümüyle yayında...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
11:00 Türkiye coğrafyasında en öldürücü ve yıkıcı depremler
17:00 Coğrafyamızda yaşanan büyük afetler
34:00 Büyük felaketlerden İstanbul depremleri
43:00 Geçmişte depremlere yönelik tedbirler nasıl alınıyordu?
54:00 Ülkemizde yaşanan doğal afetlerin tarihi
59:00 Sismografik çalışmaların tarihi rolü
01:07:00 Deprem tarihi araştırmaları neden önemli?
01:40:00 Geçmişten günümüze depremlerin tarihi