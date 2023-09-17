Kültür ve Tarih İlişkisi - Doğu'dan Batı'ya Tarih

Kültür varlıklarımız ve korunması için geliştirilen politikalar...

Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam konuk oldu. Kültür ve tarih ilişkisi, Osmanlı tarihinin Türk tarihindeki yeri, TİKA'nın kültür varlığımızı korumadaki faaliyetleri, Kültür bakanlığının arkeolojik kazı çalışmalarına desteği, Türk tarihini etkileyen şahsiyetler konuşuldu Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih yeni bölümüyle yayında...

02:05 Kültür denilince ne anlamalıyız?

06:40 Kültür ve tarih ilişkisi

19:00 Osmanlı tarihinin Türk tarihindeki yeri nedir?

26:45 Kültür varlıklarımızı korumak neden önemlidir?

29:20 Kültür varlıklarımız ve korunması için geliştirilen politikalar

30:41 TİKA'nın kültür varlığımızı korumadaki faaliyetleri

34:55 Balkan coğrafyasında TİKA'nın yaptığı faaliyetler

38:00 Dünyada ve Balkan coğrafyasında TİKA'nın yaptığı faaliyetler

52:00 Kültür bakanlığının arkeolojik kazı çalışmalarına desteği

58:30 Kültür politikaları tarihsel kimliğin oluşmasında etkili olur mu?

01:14:30 Alevi Bektaşi kültürü hakkında devlet politikaları

01:19:37 Türk tarihini etkileyen şahsiyetler

01:29:00 Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin mesajını nasıl anlamalıyız?

01:37:00 Ahilik ruhu nedir, yeniden ihyası mümkün müdür?