Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir? Divan edebiyatında Iydiyye türleri nelerdir? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Doç. Dr. Türkan Alvan ve Hakan Elvan konuk oldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 65. bölümüyle yayında...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
08:00 Bayram sözcüğünün etimolojisi
11:50 Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar
15:00 Bayram sevinci ve vuslat ilişkisi
43:00 Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?
53:00 Musikimizde bayram temaları
58:00 Divan edebiyatında Iydiyye türleri
01:03:00 Bayram tebrikleri için yazılmış şiirler: Iydiyye
01:26:00 Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?