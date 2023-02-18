Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?

19 Şubat 2023 | 14:20
VİDEO DEVAM EDİYOR

Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir? Divan edebiyatında Iydiyye türleri nelerdir? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Doç. Dr. Türkan Alvan ve Hakan Elvan konuk oldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 65. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

08:00 Bayram sözcüğünün etimolojisi

11:50 Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar

15:00 Bayram sevinci ve vuslat ilişkisi

43:00 Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?

53:00 Musikimizde bayram temaları

58:00 Divan edebiyatında Iydiyye türleri

01:03:00 Bayram tebrikleri için yazılmış şiirler: Iydiyye

01:26:00 Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doğu'dan Batı'ya Tarih | Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar
Doğu'dan Batı'ya Tarih | Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar 09 Şubat 2023 | 18:06
91. Bölüm I Hokand şehri nasıl ele geçirildi?
91. Bölüm I Hokand şehri nasıl ele geçirildi? 25 Aralık 2022 | 20:09
92. Bölüm I Roman ve tarih ilişkisi
92. Bölüm I Roman ve tarih ilişkisi 23 Ocak 2023 | 21:49
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Ocak 2023 | 13:55
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid 05 Şubat 2023 | 16:12
Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 19 Şubat 2023 | 14:20
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 19 Şubat 2023 | 14:27
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 19 Şubat 2023 | 16:53