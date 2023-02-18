Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir? Divan edebiyatında Iydiyye türleri nelerdir? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Doç. Dr. Türkan Alvan ve Hakan Elvan konuk oldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 65. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

08:00 Bayram sözcüğünün etimolojisi

11:50 Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar

15:00 Bayram sevinci ve vuslat ilişkisi

43:00 Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?

53:00 Musikimizde bayram temaları

58:00 Divan edebiyatında Iydiyye türleri

01:03:00 Bayram tebrikleri için yazılmış şiirler: Iydiyye

01:26:00 Divan edebiyatında bayram nasıl işlenmiştir?