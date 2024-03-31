Tasavvufun Temel Kaynakları Nelerdir? | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle...

Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

04:00 Tasavvufun Temel Kaynakları Nelerdir?

09:00 Tasavvuf İnsanı Eğitirken Neyi Önceler?

17:00 Tasavvuf İle Din Halkın Anlayacağı Hale mi Geliyor?

27:00 Mevlana, İbn Arabi, Aziz Mahmud Hüdayi Gündelik Hayatımızın Neresinde?

30:00 Mevlana Bizim İçin Neden Önemli?

40:00 Mevlana Bizim Neyimiz Olur?

43:00 İslam Dünyası Sorun Olmayan Sorunlarla mı Uğraşıyor?

49:00 Mevlana'nın Kadim Yol Arkadaşı: Şems-i Tebrizi

52:30 İlahi Aşkı Beşeri Aşktan Ayırt Edebilmek Mümkün müdür?

01:03:00 Din ve Maneviyat Ekseninde Türkiye

01:19:00 Kalple Akletmek Mümkün müdür?