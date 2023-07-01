Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Osmanlı denizciliğinde kırılma ne zaman oldu?
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğu'dan Batı'ya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Araş. Gör. Enes Depe konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:00 Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni
02:50 Türkler denizle nasıl tanıştı?
09:22 Türk denizciliğinde Çaka Bey dönemi
14:10 Türk denizciliğinin kurucusu: İzmir Fatihi Çaka Bey
19:05 Osmanlı denizcilikle nasıl tanıştı?
24:18 Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı donanması
29:55 Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı donanması
35:22 Gemiler kaç türe ayrılıyor?
41:02 Osmanlı denizciliğinde kırılma ne zaman oldu?
50:00 Osmanlı denizciliğinde Kemal Reis dönemi
53:43 Kemal Reis hangi denizcileri yetiştirdi?
55:55 Osmanlı'nın Venediklilerle mücadelesi
01:13:42 Osmanlı denizciliğinin zirvesi: Barbaroslar
01:16:05 Cezayir'de Osmanlı hakimiyetini kuran ünlü Türk denizcisi: Oruç Reis
01:18:04 Oruç Reis neden "Baba Oruç" diye anıldı?
01:24:30 Osmanlı'da deniz savaşları
01:27:05 Türk denizci ve Kaptan-ı Deryası: Barbaros Hayreddin Paşa
01:29:16 Barbaros Hayreddin Paşa'nın deniz seferleri
01:32:10 Donanma kaybedilen ilk büyük savaş: İnebahtı Deniz Savaşı