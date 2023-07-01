Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Osmanlı denizciliğinde kırılma ne zaman oldu?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğu'dan Batı'ya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Araş. Gör. Enes Depe konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

01:00 Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni

02:50 Türkler denizle nasıl tanıştı?

09:22 Türk denizciliğinde Çaka Bey dönemi

14:10 Türk denizciliğinin kurucusu: İzmir Fatihi Çaka Bey

19:05 Osmanlı denizcilikle nasıl tanıştı?

24:18 Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı donanması

29:55 Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı donanması

35:22 Gemiler kaç türe ayrılıyor?

41:02 Osmanlı denizciliğinde kırılma ne zaman oldu?

50:00 Osmanlı denizciliğinde Kemal Reis dönemi

53:43 Kemal Reis hangi denizcileri yetiştirdi?

55:55 Osmanlı'nın Venediklilerle mücadelesi

01:13:42 Osmanlı denizciliğinin zirvesi: Barbaroslar

01:16:05 Cezayir'de Osmanlı hakimiyetini kuran ünlü Türk denizcisi: Oruç Reis

01:18:04 Oruç Reis neden "Baba Oruç" diye anıldı?

01:24:30 Osmanlı'da deniz savaşları

01:27:05 Türk denizci ve Kaptan-ı Deryası: Barbaros Hayreddin Paşa

01:29:16 Barbaros Hayreddin Paşa'nın deniz seferleri

01:32:10 Donanma kaybedilen ilk büyük savaş: İnebahtı Deniz Savaşı