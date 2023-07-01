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Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 | 114. Bölüm
Türk Tarihinin Arkeolojisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 | 113. Bölüm
İklim, İnsan ve Ortam İlişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 18 Haziran 2023 | 112. Bölüm
Roma İmparatorluğu'nda Din, İnanç ve Savaş | Doğu'dan Batı'ya Tarih 18 Haziran 2023 | 111. Bölüm
Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Mayıs 2023 | 110. Bölüm
İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 109. Bölüm
Sultan II. Mahmud ve Osmanlı Modernleşmesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 108. Bölüm
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 | 107. Bölüm
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 | 102. Bölüm
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 | 103. Bölüm
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 | 102. Bölüm
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Mart 2023 | 100. Bölüm
Cengiz Han ve Moğollar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 98. Bölüm
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 | 98. Bölüm
Sultan II. Abdülhamid | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Roman ve tarih ilişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Hokand şehri nasıl ele geçirildi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Osmanlı'da İmarethaneler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Edebiyat ve Musikimizin Dilinden Bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 17 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Geçmişten Günümüze Çini Sanatı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Seyyahların Gözüyle Osmanlılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Haçlı Savaşlarının Arka Planı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Göbeklitepe'nin Gizemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Türkçe Şiirin Öncüsü Yunus Emre | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Tarih ve Kültür Şehri: Tokat | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Müze ve Müzecilik | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Malazgirt Savaşı ve Sonrası | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
950. Yılında Malazgirt Savaşı ve Selçuklular | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Selçuklularda Şehir ve Medeniyet | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Türk-İslam Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Şair Padişahlar ve Şiirleri I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Osmanlı'nın Son Yüzyılı I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
İstanbul'un Fethi I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Celaleddin Harezmşah I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Osmanlı'da Bayramlar I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Türkistan Tarihi ve Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Türklerin İslam İle Tanışması I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi I Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Osmanlı denizciliğinde kırılma ne zaman oldu?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğu'dan Batı'ya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Araş. Gör. Enes Depe konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:00 Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni
02:50 Türkler denizle nasıl tanıştı?
09:22 Türk denizciliğinde Çaka Bey dönemi
14:10 Türk denizciliğinin kurucusu: İzmir Fatihi Çaka Bey
19:05 Osmanlı denizcilikle nasıl tanıştı?
24:18 Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı donanması
29:55 Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı donanması
35:22 Gemiler kaç türe ayrılıyor?
41:02 Osmanlı denizciliğinde kırılma ne zaman oldu?
50:00 Osmanlı denizciliğinde Kemal Reis dönemi
53:43 Kemal Reis hangi denizcileri yetiştirdi?
55:55 Osmanlı'nın Venediklilerle mücadelesi
01:13:42 Osmanlı denizciliğinin zirvesi: Barbaroslar
01:16:05 Cezayir'de Osmanlı hakimiyetini kuran ünlü Türk denizcisi: Oruç Reis
01:18:04 Oruç Reis neden "Baba Oruç" diye anıldı?
01:24:30 Osmanlı'da deniz savaşları
01:27:05 Türk denizci ve Kaptan-ı Deryası: Barbaros Hayreddin Paşa
01:29:16 Barbaros Hayreddin Paşa'nın deniz seferleri
01:32:10 Donanma kaybedilen ilk büyük savaş: İnebahtı Deniz Savaşı

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