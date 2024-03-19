Harezmşahlar ve İlim Hayatı | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Cengiz Han ve Sultan Muhammed Alaaddin arasında neler yaşandı?



Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Doç. Dr. Gülseren Fermanoğlu konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğu'dan Batı'ya Tarih " sizlerle...

02:00 Harezmşahlar kimdir?

05:30 Harezmşahlar ve İlim Hayatı

11:20 Sultan Sencer'in Yönetiminde Neler Yaşandı?

15:20 Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer'in Eşi Terken Hatun

23:15 Harezmşahlar ve İlim Hayatı

33:25 Sultan Alaeddin ve Cengiz Han Arasında Neler Yaşandı?

41:00 Harezmşahlar Moğol İstilasına Karşı Koyabildiler mi?

44:30 Terken Hatun Esir Olduktan Sonra Neler Yaşandı?

48:30 Alaeddin Keykubad Nasıl Bir Siyaset Güderek Başarı Elde Etti?

53:15 Harezmşahlar Dönemindeki Alimlerin İlmi Faaliyetleri Nasıldı?

01:00:00 Harezmşahlar Dönemi Alimleri Kimlerdi?

01:08:00 Harezmşahlar Döneminde Tasavvuf Nasıl Gelişti?

01:11:00 Harezmşahlar Dönemindeki Alimlerin İlmi Faaliyetleri Nasıldı?

01:14:00 Harezmşahlar Dönemindeki Alimlerin Sultanlar İle Münasebeti Nasıldı?

01:18:00 Harezmşahlar Hükümdarlarının İlmi Ve Kültürel Seviyeleri Nasıldı?

01:23:00 Moğol İstilasından Sonra Alimlerin Akıbeti Ne Oldu?