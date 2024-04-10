Osmanlı Padişahlarının En Sevdiği Yemekler Hangileriydi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Tekke Mutfağında Neler Pişerdi?

Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemekler hangileriydi? Osmanlı'da Ramazan geleneği: Baklava Alayı, Türklerin baklavaya olan tutkusu nasıl başladı? konuşuldu. Yemeğin Kültürel Tarihine dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te... Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prıscılla Mary Işın konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batıya Tarih

02:30 Yemeğin Kültürel Tarihi

11:40 Türk Mutfak Kültürü

22:35 Osmanlı Döneminde Baklava

27:48 Osmanlı'da Ramazan Geleneği: "Baklava Alayı"

35:45 Osmanlı Sarayında Neler Pişerdi?

44:15 Fatih'in En Sevdiği Yemek Hangisiydi?

48:11 Osmanlı'da Her Döneminin Sevilen Yemeği Var Mıydı?

58:01 Ramazan Bayramı Mı, Şeker Bayramı Mı?

1:00:30 Osmanlı'da Bayram Gelenekleri

1:12:30 Tekke Mutfağında Neler Pişerdi?

1:18:30 Türk Mutfak Kültürü

1:24:40 Yemeğin Kültürel Tarihi