Osmanlı Padişahlarının En Sevdiği Yemekler Hangileriydi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Tekke Mutfağında Neler Pişerdi?
Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemekler hangileriydi? Osmanlı'da Ramazan geleneği: Baklava Alayı, Türklerin baklavaya olan tutkusu nasıl başladı? konuşuldu. Yemeğin Kültürel Tarihine dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te... Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prıscılla Mary Işın konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batıya Tarih
02:30 Yemeğin Kültürel Tarihi
11:40 Türk Mutfak Kültürü
22:35 Osmanlı Döneminde Baklava
27:48 Osmanlı'da Ramazan Geleneği: "Baklava Alayı"
35:45 Osmanlı Sarayında Neler Pişerdi?
44:15 Fatih'in En Sevdiği Yemek Hangisiydi?
48:11 Osmanlı'da Her Döneminin Sevilen Yemeği Var Mıydı?
58:01 Ramazan Bayramı Mı, Şeker Bayramı Mı?
1:00:30 Osmanlı'da Bayram Gelenekleri
1:12:30 Tekke Mutfağında Neler Pişerdi?
1:18:30 Türk Mutfak Kültürü
1:24:40 Yemeğin Kültürel Tarihi