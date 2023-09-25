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Geç Dönem Bizans İmparatorluğu I Doğu'dan Batı'ya Tarih 25 Eylül 2023 117. Bölüm
Kültür ve Tarih İlişkisi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 17 Eylül 2023 116. Bölüm
Osmanlıların Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 11 Eylül 2023 115. Bölüm
Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 114. Bölüm
Türk Tarihinin Arkeolojisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 113. Bölüm
İklim, İnsan ve Ortam İlişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 112. Bölüm
Roma İmparatorluğu'nda Din, İnanç ve Savaş | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 111. Bölüm
Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Mayıs 2023 110. Bölüm
İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 109. Bölüm
Sultan II. Mahmud ve Osmanlı Modernleşmesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 108. Bölüm
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 107. Bölüm
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 102. Bölüm
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 103. Bölüm
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 102. Bölüm
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 100. Bölüm
Cengiz Han ve Moğollar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 22 Temmuz 2023 99. Bölüm
Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 98. Bölüm
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 98. Bölüm
Sultan II. Abdülhamid | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 97. Bölüm
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 96. Bölüm
Roman ve tarih ilişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 92. Bölüm
Hokand şehri nasıl ele geçirildi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 91. Bölüm
Osmanlı'da İmarethaneler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 88. Bölüm
Edebiyat ve Musikimizin Dilinden Bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 67. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 58. Bölüm
Geçmişten Günümüze Çini Sanatı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 57. Bölüm
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 04 Eylül 2023 57. Bölüm
Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 42. Bölüm
Seyyahların Gözüyle Osmanlılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 41. Bölüm
Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 40. Bölüm
Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 39. Bölüm
Haçlı Savaşlarının Arka Planı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 38. Bölüm
Göbeklitepe'nin Gizemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 37. Bölüm
Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 34. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 33. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 32. Bölüm
Türkçe Şiirin Öncüsü Yunus Emre | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 31. Bölüm
Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 30. Bölüm
Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 29. Bölüm
Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 28. Bölüm
Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 27. Bölüm
Tarih ve Kültür Şehri: Tokat | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 26. Bölüm
Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 25. Bölüm
Müze ve Müzecilik | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 24. Bölüm
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 23. Bölüm
Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Malazgirt Savaşı ve Sonrası | Doğudan Batıya Tarih 24 Temmuz 2023 20. Bölüm
950. Yılında Malazgirt Savaşı ve Selçuklular | Doğudan Batıya Tarih 24 Temmuz 2023 19. Bölüm
Selçuklularda Şehir ve Medeniyet | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Türk-İslam Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 04 Eylül 2023 15. Bölüm
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar I Doğudan Batıya Tarih 04 Eylül 2023 14. Bölüm
Şair Padişahlar ve Şiirleri I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 13. Bölüm
Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 12. Bölüm
Osmanlı'nın Son Yüzyılı I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 10. Bölüm
Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 8. Bölüm
İstanbul'un Fethi I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 7. Bölüm
Celaleddin Harezmşah I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 6. Bölüm
Osmanlı'da Bayramlar I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 5. Bölüm
Türkistan Tarihi ve Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 3. Bölüm
Türklerin İslam İle Tanışması I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 2. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 1. Bölüm

Geç Dönem Bizans İmparatorluğu I Doğu'dan Batı'ya Tarih

Dünya tarihi açısından Bizans tarihi neden önemli?

Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Murat Keçiş konuk oldu. Bu bölümde Geç Dönem Bizans İmparatorluğu ve etrafındaki dünya konuşuldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih yeni bölümüyle yayında...

01:35 Geç dönem Bizans İmparatorluğu ve etrafındaki dünya
05:16 Geç dönem Bizans İmparatorluğu
14:08 Dünya tarihi açısından Bizans tarihi neden önemli?
15:35 Doğu Roma'ya ne zaman Bizans denilmeye başlandı?
26:15 Türk tarihi açısından Bizans kaynakları neden önemli?
40:48 Roma'nın çöküşü kavimler göçü ile mi başlıyor?
42:10 Dinamik iki güç: Selçuklular ve Bizans
46:18 Malazgirt ve Miryokefalon Savaşları Bizans - Selçuklu ilişkileri
48:32 IV. Haçlı katliamları Bizans'ı nasıl etkiledi?
53:30 IV. Haçlı katliamları Bizans'ı nasıl dönüştürdü?
1:01:55 Bizans döneminde İstanbul neden Haçlıların hedefi oldu?
1:02:45 Haçlılar, Kudüs yerine neden İstanbul'a yöneldi?
1:03:06 IV. Haçlı katliamlarında İstanbul nasıl tahrip edildi?
1:06:30 İstanbul'da 1204'ten sonra neler yaşandı?
1:07:45 1204'ten sonra Bizanslılar kendilerini nasıl tanımladı?
1:17:45 11-15. yüzyıllarda Bizanslılar Türkleri nasıl gördüler?
1:18:20 VIII. Mikhael Palaıologos Bizans'ı nasıl yeniden ihya etti?
1:20:20 Bizans, Türkler ile nasıl bir siyasi ilişki kurdu?
1:33:00 Bizans ne zaman Osmanlı etkisi altına girmeye başladı?
1:34:55 Kaçınılmaz son: Bizans'ın nihai çöküşü
1:35:15 Geç dönem Bizans dünyasında imparator-patrik ilişkileri nasıldı?
1:37:28 Bizans'tan sonra Bizans uygarlığı

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