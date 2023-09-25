Geç Dönem Bizans İmparatorluğu I Doğu'dan Batı'ya Tarih

Dünya tarihi açısından Bizans tarihi neden önemli?

Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Murat Keçiş konuk oldu. Bu bölümde Geç Dönem Bizans İmparatorluğu ve etrafındaki dünya konuşuldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih yeni bölümüyle yayında...

01:35 Geç dönem Bizans İmparatorluğu ve etrafındaki dünya

05:16 Geç dönem Bizans İmparatorluğu

14:08 Dünya tarihi açısından Bizans tarihi neden önemli?

15:35 Doğu Roma'ya ne zaman Bizans denilmeye başlandı?

26:15 Türk tarihi açısından Bizans kaynakları neden önemli?

40:48 Roma'nın çöküşü kavimler göçü ile mi başlıyor?

42:10 Dinamik iki güç: Selçuklular ve Bizans

46:18 Malazgirt ve Miryokefalon Savaşları Bizans - Selçuklu ilişkileri

48:32 IV. Haçlı katliamları Bizans'ı nasıl etkiledi?

53:30 IV. Haçlı katliamları Bizans'ı nasıl dönüştürdü?

1:01:55 Bizans döneminde İstanbul neden Haçlıların hedefi oldu?

1:02:45 Haçlılar, Kudüs yerine neden İstanbul'a yöneldi?

1:03:06 IV. Haçlı katliamlarında İstanbul nasıl tahrip edildi?

1:06:30 İstanbul'da 1204'ten sonra neler yaşandı?

1:07:45 1204'ten sonra Bizanslılar kendilerini nasıl tanımladı?

1:17:45 11-15. yüzyıllarda Bizanslılar Türkleri nasıl gördüler?

1:18:20 VIII. Mikhael Palaıologos Bizans'ı nasıl yeniden ihya etti?

1:20:20 Bizans, Türkler ile nasıl bir siyasi ilişki kurdu?

1:33:00 Bizans ne zaman Osmanlı etkisi altına girmeye başladı?

1:34:55 Kaçınılmaz son: Bizans'ın nihai çöküşü

1:35:15 Geç dönem Bizans dünyasında imparator-patrik ilişkileri nasıldı?

1:37:28 Bizans'tan sonra Bizans uygarlığı