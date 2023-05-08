VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN

Otomatik Oynat

Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 08 Mayıs 2023 03:05
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 05 Nisan 2023 10:04
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih (17. Bölüm) 10 Nisan 2023 11:04
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 05 Nisan 2023 10:04
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Mart 2023 12:03
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Mart 2023 12:03
99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar 09 Mart 2023 10:03
98. Bölüm I Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar 09 Mart 2023 11:03
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 19 Mart 2023 05:03
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid 09 Mart 2023 10:03
96. Bölüm I Orta Çağ Almanya'sının Tarihi 09 Mart 2023 11:03
92. Bölüm I Roman ve tarih ilişkisi 09 Mart 2023 11:03
91. Bölüm I Hokand şehri nasıl ele geçirildi? 09 Mart 2023 10:03
88. Bölüm | Osmanlı'da İmarethaneler 09 Mart 2023 10:03
65. Bölüm I Edebiyat ve musikimizin dilinden bayramlar 09 Mart 2023 11:03
57. Bölüm | Geçmişten Günümüze Çini Sanatı 09 Mart 2023 10:03
52. Bölüm I Emir Timur ve Devleti 09 Mart 2023 11:03
42. Bölüm I Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ 09 Mart 2023 11:03
41. Bölüm I Seyyahların Gözüyle Osmanlılar 09 Mart 2023 11:03
40. Bölüm I Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar 07 Mart 2023 12:03
39. Bölüm I Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi 07 Mart 2023 12:03
38. Bölüm I Haçlı Savaşlarının Arka Planı 07 Mart 2023 12:03
37. Bölüm I Göbeklitepe'nin Gizemi 07 Mart 2023 12:03
34. Bölüm | Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti 07 Mart 2023 12:03
33. Bölüm I Osmanlı'da Kardeş Katli 07 Mart 2023 12:03
32. Bölüm I Yörüklerin ve Konargöçerlerin Tarihi 07 Mart 2023 12:03
31. Bölüm I Türkçe Şiirin Öncüsü 'Yunus Emre 07 Mart 2023 12:03
30. Bölüm I Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü 07 Mart 2023 11:03
29. Bölüm I Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar 07 Mart 2023 11:03
28. Bölüm I Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler 07 Mart 2023 11:03
27. Bölüm I Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları 07 Mart 2023 11:03
26. Bölüm I Tarih ve Kültür Şehri: Tokat 07 Mart 2023 11:03
25. Bölüm I Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi 07 Mart 2023 11:03
24. Bölüm I Müze ve Müzecilik 07 Mart 2023 11:03
22. Bölüm | Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar 07 Mart 2023 11:03
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih (16. Bölüm) 19 Nisan 2023 10:04
15. Bölüm | Türk-İslam Medeniyeti 07 Mart 2023 11:03
14. Bölüm | Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar 24 Mart 2023 12:03
13. Bölüm | Şair Padişahlar ve Şiirleri 07 Mart 2023 11:03
12. Bölüm | Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları 07 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | Osmanlı'nın Son Yüzyılı 07 Mart 2023 10:03
10. Bölüm | İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı 07 Mart 2023 10:03
9. Bölüm | Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul 07 Mart 2023 10:03
8. Bölüm | Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri 07 Mart 2023 10:03
7. Bölüm | İstanbul'un Fethi 24 Mart 2023 12:03
6. Bölüm | Celaleddin Harezmşah 07 Mart 2023 10:03
5. Bölüm | Osmanlı'da Bayramlar 07 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | Türkistan Tarihi ve Medeniyeti 07 Mart 2023 10:03
2. Bölüm | Türklerin İslam İle Tanışması 07 Mart 2023 10:03
1. Bölüm | Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi 07 Mart 2023 10:03

Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Dr. Bekir Cantemir ile harita bilimi konuşuldu.

Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Osmanlı'da Harita Bilimi" konuşuldu. Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Dr. Bekir Cantemir konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih sizlerle...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Osmanlı'da harita bilimi

05:00 Haritacılık nasıl ortaya çıktı?

08:00 İlk haritalar ve ilk dünya haritaları nasıl yapıldı?

11:00 Dünyada harita biliminin gelişim süreci nasıl oldu?

14:30 Harita seyahat eder mi?

18:00 Dünyada harita biliminin gelişim süreci nasıl oldu?

24:00 Tarihe ışık tutan harita bilimi

32:00 Piri reis haritasını nasıl yaptı?

34:00 Portolan haritaları nasıl yapılıyor?

36:15 Fatih, İstanbul'u fethederken hangi haritayı kullandı?

39:15 Osmanlı haritacılığını nasıl dönemlendirebiliriz?

43:45 Osmanlı'da harita bilimi

54:00 Haritaların iki türü; Ölçekli ve Ölçeksiz

58:00 Uçuş haritalarının işlevselliği nedir?

01:01:00 Tarihe ışık tutan harita bilimi

01:04:00 Dünyada ve ülkemizde haritacılık bilimi

01:06:30 Dünya ve Türkiye'de harita arşivciliği

01:14:00 Şehir haritaları nasıl ortaya çıkmıştır?

01:21:00 İstanbul'da sokaklar nasıl isimlendirilmeye başladı?

01:24:00 Savaşlar haritacılık bilimini nasıl etkiledi?

01:26:30 Haritaların türü ve işlevselliği

01:30:00 En ilginç harita türleri neler?

01:38:00 Harita yapımında hangi teknikler kullanıldı?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Açık Medeniyet
-->
Medeniyet Mirası
-->
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve İnsan
-->
İnsana Değer
-->
Mehmet Kemiksiz İlahileri
-->
Ulu Cami Vaazları
-->
Düşünce ve Hayat
-->
Kürsü
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı