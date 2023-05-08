Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Dr. Bekir Cantemir ile harita bilimi konuşuldu.

Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Osmanlı'da Harita Bilimi" konuşuldu. Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Dr. Bekir Cantemir konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih sizlerle...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Osmanlı'da harita bilimi

05:00 Haritacılık nasıl ortaya çıktı?

08:00 İlk haritalar ve ilk dünya haritaları nasıl yapıldı?

11:00 Dünyada harita biliminin gelişim süreci nasıl oldu?

14:30 Harita seyahat eder mi?

18:00 Dünyada harita biliminin gelişim süreci nasıl oldu?

24:00 Tarihe ışık tutan harita bilimi

32:00 Piri reis haritasını nasıl yaptı?

34:00 Portolan haritaları nasıl yapılıyor?

36:15 Fatih, İstanbul'u fethederken hangi haritayı kullandı?

39:15 Osmanlı haritacılığını nasıl dönemlendirebiliriz?

43:45 Osmanlı'da harita bilimi

54:00 Haritaların iki türü; Ölçekli ve Ölçeksiz

58:00 Uçuş haritalarının işlevselliği nedir?

01:01:00 Tarihe ışık tutan harita bilimi

01:04:00 Dünyada ve ülkemizde haritacılık bilimi

01:06:30 Dünya ve Türkiye'de harita arşivciliği

01:14:00 Şehir haritaları nasıl ortaya çıkmıştır?

01:21:00 İstanbul'da sokaklar nasıl isimlendirilmeye başladı?

01:24:00 Savaşlar haritacılık bilimini nasıl etkiledi?

01:26:30 Haritaların türü ve işlevselliği

01:30:00 En ilginç harita türleri neler?

01:38:00 Harita yapımında hangi teknikler kullanıldı?