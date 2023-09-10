Osmanlıların Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ile Osmanlı kimliği ve hüküm sürdüğü coğrafya konuşuldu.
Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Abdülkadir Özcan konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih yeni bölümüyle yayında...
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:20 Osmanlı Kimliği ve Hüküm Sürdüğü Coğrafya
04:40 Osmanlıların Dünya ve Türk Tarihindeki Yeri
09:08 Osmanlı Kimliği ve Hüküm Sürdüğü Coğrafya
28:10 Osmanlı Padişahlarının Kullandığı Ünvanlar Nelerdi?
30:50 Osmanlı'nın Siyasi ve Dini İdeolojisi Var Mıydı?
36:25 Osmanlı'da Hanım Sultanlar Kimlerdi?
38:35 Hanım Sultanlar Osmanlı Sarayında Etkinler Miydi?
40:10 Osmanlı'nın Yardımsever Hanım Sultanları
45:25 Müslüman Türk Devletlerinden Osmanlı
52:45 Aşıkpazade Kimdir?
01:00:25 İstanbul'un Fethi Osmanlı Tarihi Açısından Ne ifade Ediyor?
01:04:28 Osmanlı Tarih Yazarı: Aşıkpaşazade
01:12:20 Fatih Sultan Mehmed'in Tarihçileri Var Mıydı?
01:23:12 Osmanlı Devleti Tarih Yazıcılığı ve Tarih Yazıcılar
01:30:55 Vakanüvis Kime Denir?
01:37:30 Osmanlı Tarihçisi: Selanikli Mustafa Efendi