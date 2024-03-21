Osmanlı Tekke Mutfak Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih
İstanbul tekkelerinde ne tür tatlılar yapılırdı?
Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Mustafa Koç konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
03:00 Tekke Mutfağı
08:15 Tekkelerdeki Yeme İçme Kültürü
11:30 Osmanlı Tekke Mutfak Kültürü
15:10 Tekke Mutfağında Neler Pişerdi?
19:30 İstanbul Tekkelerinde Ne Tür Tatlılar Yapılırdı?
22:30 Tekkelerdeki Yemek Pişirme Gelenekleri
31:00 Dervişin Sofrasındaki Lezzetler Nelerdir?
38:00 "Kazan Kaldırmak" Deyimi Neyi İfade Ediyor?
41:30 İslam Dini Mutfak Kültürüne Nasıl Yansıdı?
46:00 Tekkede Kaç Öğün Yenirdi?
01:05:00 Tekkelerde Muharrem Ayı ve Aşure Geleneği
01:12:00 Dergahlarda Aşure Nasıl Yapılır?
01:16:00 İstanbul Tekkelerinde Aşure Geleneği
01:18:00 Tekke Mutfağının Baş Tacı Yemekleri Hangileriydi?