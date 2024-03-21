Osmanlı Tekke Mutfak Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih

İstanbul tekkelerinde ne tür tatlılar yapılırdı?

Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Mustafa Koç konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

03:00 Tekke Mutfağı

08:15 Tekkelerdeki Yeme İçme Kültürü

11:30 Osmanlı Tekke Mutfak Kültürü

15:10 Tekke Mutfağında Neler Pişerdi?

19:30 İstanbul Tekkelerinde Ne Tür Tatlılar Yapılırdı?

22:30 Tekkelerdeki Yemek Pişirme Gelenekleri

31:00 Dervişin Sofrasındaki Lezzetler Nelerdir?

38:00 "Kazan Kaldırmak" Deyimi Neyi İfade Ediyor?

41:30 İslam Dini Mutfak Kültürüne Nasıl Yansıdı?

46:00 Tekkede Kaç Öğün Yenirdi?

01:05:00 Tekkelerde Muharrem Ayı ve Aşure Geleneği

01:12:00 Dergahlarda Aşure Nasıl Yapılır?

01:16:00 İstanbul Tekkelerinde Aşure Geleneği

01:18:00 Tekke Mutfağının Baş Tacı Yemekleri Hangileriydi?