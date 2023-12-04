Moğollarda Psikolojik Harp ve İşkence Teknikleri I Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Ozan Köklünar ile Moğolların psikolojik harp ve işkence teknikleri konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğu'dan Batı'ya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Araştırmacı - Yazar Ozan Köklünar misafir oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:02 Moğollarda psikolojik harp ve işkence teknikleri
02:42 Moğollar nasıl yenilmez oldular?
03:42 Moğollar liderin ölümünü stratejik olarak nasıl kullandı?
04:32 Cengiz Han'ın liderlik sırları nelerdi?
05:02 Moğolların kullandığı en korkunç işkence yöntemleri neler?
18:02 Cengiz Han Moğolları nasıl etkiledi?
28:52 Otrar faciası nedir?
33:42 Dünyayı kasıp kavuran Moğollar kim?
37:02 Moğolların korku oluşturma stratejileri
38:32 Moğollar diğer ülkelere karşı nasıl korku oluşturuyordu?
39:32 Moğollar dünyaya nasıl korku saldı?
43:02 Moğollar neden büyük katliamlar yaptı?
45:42 Selçuklu Sultanı İzzeddin II. Keykavus ve Hülagü Han
49:42 Moğollara direnen koca Türk: Timur Melik
59:12 Moğollar Müslüman olunca neler değişti?
1:03:52 Timur Melik Moğollara karşı nasıl mücadele verdi?
1:08:42 Moğollar hangi şehirleri lanetli şehir ilan etti?
1:15:32 Kösedağ savaşı ve Moğollar
1:19:12 Abbasi halifesi ile Hülagü Han'ın kavgası
1:27:02 Hülagü'nün Bağdat istilasında neler yaşandı?
1:32:22 Abbasi halifesi Moğollar tarafından nasıl öldürüldü?
1:36:32 Moğolların büyü ve büyücüleri