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Moğollarda Psikolojik Harp ve İşkence Teknikleri I Doğu'dan Batı'ya Tarih 04 Aralık 2023 125. Bölüm
Haçlı Katliamları, Yahudiler ve Kudüs | Doğu'dan Batı'ya Tarih 27 Kasım 2023 124. Bölüm
Kadim Ortadoğu İnanışları ve Kudüs | Doğu'dan Batı'ya Tarih 20 Kasım 2023 123. Bölüm
Deprem ve Arkeoloji | Doğu'dan Batı'ya Tarih 12 Kasım 2023 122. Bölüm
İsrail'in Filistin İşgalinin Tarihçesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 05 Kasım 2023 121. Bölüm
Müslüman Kudüs'ün Tarihi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Ekim 2023 120. Bölüm
Türklerin Kültür Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 12 Kasım 2023 119. Bölüm
İki Kıtayı Birleştiren Şehir İstanbul'un Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 02 Ekim 2023 118. Bölüm
Geç Dönem Bizans İmparatorluğu I Doğu'dan Batı'ya Tarih 25 Eylül 2023 117. Bölüm
Kültür ve Tarih İlişkisi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 17 Eylül 2023 116. Bölüm
Osmanlıların Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 11 Eylül 2023 115. Bölüm
Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 114. Bölüm
Türk Tarihinin Arkeolojisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 113. Bölüm
İklim, İnsan ve Ortam İlişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 112. Bölüm
Roma İmparatorluğu'nda Din, İnanç ve Savaş | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 111. Bölüm
Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Mayıs 2023 110. Bölüm
İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 109. Bölüm
Sultan II. Mahmud ve Osmanlı Modernleşmesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 108. Bölüm
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 107. Bölüm
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 102. Bölüm
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 103. Bölüm
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 102. Bölüm
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 100. Bölüm
Cengiz Han ve Moğollar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 22 Temmuz 2023 99. Bölüm
Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 98. Bölüm
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 98. Bölüm
Sultan II. Abdülhamid | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 97. Bölüm
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 96. Bölüm
Roman ve tarih ilişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 92. Bölüm
Hokand şehri nasıl ele geçirildi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 91. Bölüm
Osmanlı'da İmarethaneler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 88. Bölüm
Edebiyat ve Musikimizin Dilinden Bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 67. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 58. Bölüm
Geçmişten Günümüze Çini Sanatı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 57. Bölüm
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 04 Eylül 2023 57. Bölüm
Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 42. Bölüm
Seyyahların Gözüyle Osmanlılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 41. Bölüm
Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 40. Bölüm
Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 39. Bölüm
Haçlı Savaşlarının Arka Planı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 38. Bölüm
Göbeklitepe'nin Gizemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 37. Bölüm
Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 34. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 33. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 32. Bölüm
Türkçe Şiirin Öncüsü Yunus Emre | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 31. Bölüm
Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 30. Bölüm
Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 29. Bölüm
Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 28. Bölüm
Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 27. Bölüm
Tarih ve Kültür Şehri: Tokat | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 26. Bölüm
Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 25. Bölüm
Müze ve Müzecilik | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 24. Bölüm
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 23. Bölüm
Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Malazgirt Savaşı ve Sonrası | Doğudan Batıya Tarih 24 Temmuz 2023 20. Bölüm
950. Yılında Malazgirt Savaşı ve Selçuklular | Doğudan Batıya Tarih 24 Temmuz 2023 19. Bölüm
Selçuklularda Şehir ve Medeniyet | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Türk-İslam Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 04 Eylül 2023 15. Bölüm
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar I Doğudan Batıya Tarih 04 Eylül 2023 14. Bölüm
Şair Padişahlar ve Şiirleri I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 13. Bölüm
Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 12. Bölüm
Osmanlı'nın Son Yüzyılı I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 10. Bölüm
Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 8. Bölüm
İstanbul'un Fethi I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 7. Bölüm
Celaleddin Harezmşah I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 6. Bölüm
Osmanlı'da Bayramlar I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 5. Bölüm
Türkistan Tarihi ve Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 3. Bölüm
Türklerin İslam İle Tanışması I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 2. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 1. Bölüm

Moğollarda Psikolojik Harp ve İşkence Teknikleri I Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Ozan Köklünar ile Moğolların psikolojik harp ve işkence teknikleri konuşuldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğu'dan Batı'ya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Araştırmacı - Yazar Ozan Köklünar misafir oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

01:02 Moğollarda psikolojik harp ve işkence teknikleri

02:42 Moğollar nasıl yenilmez oldular?

03:42 Moğollar liderin ölümünü stratejik olarak nasıl kullandı?

04:32 Cengiz Han'ın liderlik sırları nelerdi?

05:02 Moğolların kullandığı en korkunç işkence yöntemleri neler?

18:02 Cengiz Han Moğolları nasıl etkiledi?

28:52 Otrar faciası nedir?

33:42 Dünyayı kasıp kavuran Moğollar kim?

37:02 Moğolların korku oluşturma stratejileri

38:32 Moğollar diğer ülkelere karşı nasıl korku oluşturuyordu?

39:32 Moğollar dünyaya nasıl korku saldı?

43:02 Moğollar neden büyük katliamlar yaptı?

45:42 Selçuklu Sultanı İzzeddin II. Keykavus ve Hülagü Han

49:42 Moğollara direnen koca Türk: Timur Melik

59:12 Moğollar Müslüman olunca neler değişti?

1:03:52 Timur Melik Moğollara karşı nasıl mücadele verdi?

1:08:42 Moğollar hangi şehirleri lanetli şehir ilan etti?

1:15:32 Kösedağ savaşı ve Moğollar

1:19:12 Abbasi halifesi ile Hülagü Han'ın kavgası

1:27:02 Hülagü'nün Bağdat istilasında neler yaşandı?

1:32:22 Abbasi halifesi Moğollar tarafından nasıl öldürüldü?

1:36:32 Moğolların büyü ve büyücüleri

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