Haçlı Katliamları, Yahudiler ve Kudüs | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Araştırmacı - Yazar İpek Kobaner ile haçlı katliamları konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Araştırmacı - Yazar İpek Kobaner misafir oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Haçlı Katliamları Yahudiler ve Kudüs
05:30 I. Haçlı İstilasının Sonuçları
19:30 Tarihin en sıra dışı İngiltere Kraliçesi: Akitanya Düşesi Eleanor
23:45 Haçlı Katliamları ve Akitanyalı Eleanor
28:30 Akitanya Düşesi Eleanor'un Haçlı Katliamlarındaki Rolü
31:00 Tarihteki Haçlı Katliamları
36:00 Haçlı seferleri mi haçlı katliamları mı?
40:00 Haçlı katliamlarının tarihi nasıl yazıldı?
44:30 Haçlı katliamları öncesi Avrupa
53:00 Hristiyan din adamlarının Haçlı Seferlerindeki rolü
56:00 Haçlı birliklerinin Türklerle mücadelesi
01:00:00 I. Kılıç Arslan Haçlılara karşı nasıl mücadele veriyor?
01:03:00 Haçlılar neden Türklere saldırdı?
01:07:00 Haçlıların asıl hedefi gerçekten Kudüs müydü?
01:12:00 Haçlı istilalarında İznik'i nasıl kaybettik?
01:15:00 Haçlı birliklerinin Türklerle mücadelesi
01:18:00 Haçlı katliamlarının amaç ve hedefleri
01:24:00 Haçlılar Urfa Kontluğu'nu nasıl kurdu?