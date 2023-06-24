Türk Tarihinin Arkeolojisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Arkeolojik kazılarda hangi dönem ve kültürlere ulaşıldı?
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Şevket Dönmez konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:55 Türk Tarihinin Arkeolojisi
03:54 Arkeoloji bilimi neden önemlidir?
07:51 Türk tarihindeki arkeolojik keşifler
12:19 Türkiye'deki arkeoloji çalışmaları dünya ölçeğinde nerede?
17:39 Arkeolojik kazılarda hangi dönem ve kültürlere ulaşıldı?
22:41 Oluz Höyük'te konar göçer Türklerle ilgili bulgular
27:59 Hun İmparatorluğu'na dair arkeolojik buluntular
32:15 Pers arkeoloji çalışmalarında neler bulundu?
50:08 Anadolu'daki Türk yerleşim yerlerinin tarihi
01:19:34 Anadolu'daki kazılar hangi arkeolojik bilgileri ortaya çıkardı?
01:22:27 Urartular hakkında arkeolojik bulgular