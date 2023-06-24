Türk Tarihinin Arkeolojisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Arkeolojik kazılarda hangi dönem ve kültürlere ulaşıldı?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Şevket Dönmez konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

01:55 Türk Tarihinin Arkeolojisi

03:54 Arkeoloji bilimi neden önemlidir?

07:51 Türk tarihindeki arkeolojik keşifler

12:19 Türkiye'deki arkeoloji çalışmaları dünya ölçeğinde nerede?

17:39 Arkeolojik kazılarda hangi dönem ve kültürlere ulaşıldı?

22:41 Oluz Höyük'te konar göçer Türklerle ilgili bulgular

27:59 Hun İmparatorluğu'na dair arkeolojik buluntular

32:15 Pers arkeoloji çalışmalarında neler bulundu?

50:08 Anadolu'daki Türk yerleşim yerlerinin tarihi

01:19:34 Anadolu'daki kazılar hangi arkeolojik bilgileri ortaya çıkardı?

01:22:27 Urartular hakkında arkeolojik bulgular