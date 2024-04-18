Türkistan'ın Bilinmeyen Tarihi ve Timur Sonrası Türkistan Nasıl Şekillendi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Timur Sonrası Dönemde Türkistan Nasıl Şekillendi?

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Doç. Dr. Murat Özkan konuk oldu. "Türkistan'ın Bilinmeyen Tarihi" ve "Türkistan Osmanlı ilişkileri" mercek altına alındı. Doğu'dan Batı'ya Tarih yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Osmanlılar ve Türkistan Hanlıkları

10:00 Türkistan Adlandırılması İlk Ne Zaman Kullanıldı?

15:30 Türkistan İfadesi İlk Kimler Tarafından Kullanıldı?

20:00 Türkistan Olarak Adlandırılan Bölge, Ne Zaman "Orta Asya" Olarak Anılmaya Başladı?

24:30 Moğolların Türkistan Tarihine Etkisi

30:00 Timur Sonrası Dönemde Türkistan Nasıl Şekillendi?

35:00 Türkistan Hanlıklarının Kuruluş Süreci

37:00 Osmanlı Devleti ve Türkistan Hanlıkları Arasındaki Münasebetler

39:45 Safevi Devleti'nin Türkistan Hanlıkları İle İlişkileri

46:00 Yavuz Sultan Selim Sonrası Safeviler İle İlişkiler Nasıl Şekillendi?

51:00 Rusların Türkistan'ı İşgali Sonrası Bölgede Nasıl Değişiklikler Oldu?

59:00 II. Abdullah Han'ın Osmanlı'dan Talepleri Neydi?

01:02:00 Osmanlı ve Türkistan Hanlıkları Arasındaki Yazışmalar

01:04:00 Osmanlı ve Türkistan Hanlıklarının Siyasi İlişkileri

01:11:00 Osmanlı ve Türkistan Hanlıkları Arasındaki Münasebetler

01:16:00 Osmanlı Devleti'nin Gerileme Sürecinde Türkistan Hanlıkları İle İlişkileri

01:20:00 Osmanlı - Rus İlişkilerinde Türkistan Hanlıkları Nasıl Bir Yere Sahipti?

01:30:00 Osmanlı Neden Türkistan Hanlıklarına İstenilen Yardımları Yapamadı?

01:33:00 Rusların Türkistan'ı İşgali Sonrası Bölgede Nasıl Değişiklikler Oldu?

01:40:00 Osmanlılar ve Türkistan Hanlıkları