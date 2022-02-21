Göbeklitepe'deki figürlerin anlamı ne? | Doğu'dan Batı'ya Tarih (37. Bölüm)

Göbeklitepe nasıl bulundu? Göbeklitepe nasıl bir yer? Göbeklitepe neden önemli? Eski mabet Göbeklitepe mi? Göbeklitepe'deki figürlerin anlamı ne?

21 Şubat 2022 | 13:31
VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Göbeklitepe" konuşuldu. Göbeklitepe'ye dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te... Dinler Tarihçisi Prof. Dr. Kürşat Demirci'nin konuk olduğu Doğu'dan Batı'ya Tarih, Prof. Dr. Haşim Şahin'in moderatörlüğünde sizlerle...

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Dinler Tarihçisi Prof. Dr. Kürşat Demirci konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 37. bölümüyle yayında...!

00:00 Ortadoğu Dinler Tarihi
15:00 Göbeklitepe'nin Gizemi
20:00 Eski Mabet Göbeklitepe mi?
30:00 Büyük kayalıklar nasıl taşınıyor?
34:00 Arkeoloji ve dinler tarihi
39:00 Göbeklitepe'deki figürlerin anlamı ne?
57:00 Mezopatamya Tarihi ve Kültürü
01:11:00 İnsanlık tarihinde destanların yeri ve önemi
01:18:00 Enuma Elish Destanı
01:24:00 Sümerler ve Enüma Elish Destanı
01:53:00 Doğa olaylarının insan üzerindeki etkisine dair inanışlar
02:03:00 Yahudiliğin tarihsel süreci
02:28:00 Kadim inanışların tarihsel süreci

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

**

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

iletisim@vavtv.com.tr

___________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doğudan Batıya Tarih (25. Bölüm)
Doğudan Batıya Tarih (25. Bölüm) 27 Ocak 2022 | 11:58
Doğudan Batıya Tarih (26. Bölüm)
Doğudan Batıya Tarih (26. Bölüm) 27 Ocak 2022 | 02:08
Doğu'dan Batı'ya Tarih (29. Bölüm)
Doğu'dan Batı'ya Tarih (29. Bölüm) 02 Kasım 2021 | 09:59
Doğu'dan Batı'ya Tarih (30. Bölüm)
Doğu'dan Batı'ya Tarih (30. Bölüm) 27 Ocak 2022 | 09:20
Doğu'dan Batı'ya Tarih (31. Bölüm)
Doğu'dan Batı'ya Tarih (31. Bölüm) 14 Kasım 2021 | 19:25
Doğu'dan Batı'ya Tarih (32. Bölüm)
Doğu'dan Batı'ya Tarih (32. Bölüm) 27 Ocak 2022 | 04:39
Doğu'dan Batıya Tarih (33. Bölüm)
Doğu'dan Batıya Tarih (33. Bölüm) 26 Ocak 2022 | 20:53
Göbeklitepe'deki figürlerin anlamı ne? | Doğu'dan Batı'ya Tarih (37. Bölüm)
Göbeklitepe'deki figürlerin anlamı ne? | Doğu'dan Batı'ya Tarih (37. Bölüm) 21 Şubat 2022 | 12:18