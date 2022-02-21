Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Göbeklitepe" konuşuldu. Göbeklitepe'ye dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te... Dinler Tarihçisi Prof. Dr. Kürşat Demirci'nin konuk olduğu Doğu'dan Batı'ya Tarih, Prof. Dr. Haşim Şahin'in moderatörlüğünde sizlerle...

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Dinler Tarihçisi Prof. Dr. Kürşat Demirci konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 37. bölümüyle yayında...!

00:00 Ortadoğu Dinler Tarihi

15:00 Göbeklitepe'nin Gizemi

20:00 Eski Mabet Göbeklitepe mi?

30:00 Büyük kayalıklar nasıl taşınıyor?

34:00 Arkeoloji ve dinler tarihi

39:00 Göbeklitepe'deki figürlerin anlamı ne?

57:00 Mezopatamya Tarihi ve Kültürü

01:11:00 İnsanlık tarihinde destanların yeri ve önemi

01:18:00 Enuma Elish Destanı

01:24:00 Sümerler ve Enüma Elish Destanı

01:53:00 Doğa olaylarının insan üzerindeki etkisine dair inanışlar

02:03:00 Yahudiliğin tarihsel süreci

02:28:00 Kadim inanışların tarihsel süreci

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