Türklerin Kültür Tarihi

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile Türk kültür tarihi konuşuldu.

Türk kültürü denilince akla ilk ne gelir? Türk kültür tarihinin en eski buluntuları neler? Türk tarihine dair en eski yazıtlar neler? Uygurların Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

07:00 Türklerin kültür tarihi

09:50 Türk kültürü denilince akla ilk ne gelir?

17:00 Türk kültür tarihinin en eski buluntuları neler?

25:30 Türk tarihine dair en eski yazıtlar neler?

38:00 Türklerin kökeni, yönetimleri ve Çin ile ilişkileri

40:00 Orhun yazıtları hangi döneme ait?

51:00 Uygurların Türk tarihindeki yeri ve önemi

01:00:00 Uygur Türklerinin sosyal ve kültürel tarihi

01:05:00 Türkler tarih boyunca hangi dinleri benimsedi?

01:14:00 Tarih boyunca Türklerin inanışları

01:20:00 Eski Türklerde spor faaliyetleri

01:24:00 "At Türk'ün kanadıdır" sözü doğru bir tespit mi?"

01:31:00 Türk toplumunda kadının konumu