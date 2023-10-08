Türklerin Kültür Tarihi
Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile Türk kültür tarihi konuşuldu.
Türk kültürü denilince akla ilk ne gelir? Türk kültür tarihinin en eski buluntuları neler? Türk tarihine dair en eski yazıtlar neler? Uygurların Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
07:00 Türklerin kültür tarihi
09:50 Türk kültürü denilince akla ilk ne gelir?
17:00 Türk kültür tarihinin en eski buluntuları neler?
25:30 Türk tarihine dair en eski yazıtlar neler?
38:00 Türklerin kökeni, yönetimleri ve Çin ile ilişkileri
40:00 Orhun yazıtları hangi döneme ait?
51:00 Uygurların Türk tarihindeki yeri ve önemi
01:00:00 Uygur Türklerinin sosyal ve kültürel tarihi
01:05:00 Türkler tarih boyunca hangi dinleri benimsedi?
01:14:00 Tarih boyunca Türklerin inanışları
01:20:00 Eski Türklerde spor faaliyetleri
01:24:00 "At Türk'ün kanadıdır" sözü doğru bir tespit mi?"
01:31:00 Türk toplumunda kadının konumu