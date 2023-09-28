Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Ali Haydar Haksal konuk oldu.

Ali Haydar Haksal Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Ali Haydar Haksal'ın katılımıyla 14. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 19.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Ali Haydar Haksal Gençlerle Baş Başa'da

47:00 Gençler soruyor Ali Haydar Haksal cevaplıyor...

01:20:00 Neden şiirleriniz yıllar sonra yayımlandı?

01:26:00 Çocuklara edebiyat sevgisini nasıl verebiliriz?