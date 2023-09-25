VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Prof. Dr. Cağfer Karadaş 25 Eylül 2023 29. Bölüm
Hikmet Barutçugil 25 Eylül 2023 28. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 27. Bölüm
Amir Ateş | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 25. Bölüm
Hacı Ali Konuk | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 24. Bölüm
Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 23. Bölüm
Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 22. Bölüm
Sadettin Ökten | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 21. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 20. Bölüm
Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 19. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 16. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 15. Bölüm
Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 14. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 13. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 12. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk konuk oldu.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Mücahit Öztürk'ün katılımıyla 23. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Prof. Dr. Mücahit Öztürk Gençlerle Baş Başa'da...

08:00 Toplumda psikiyatri korkusu neden var?

12:00 Mutluluğun tanımı nedir?

15:00 Başarı ve başarısızlık nasıl tanımlanır?

20:00 Gençlerle iletişimin püf noktası nedir?

26:00 Gençlerin özgürlük anlayışı değişti mi?

33:00 Teknoloji bağımlılığı abartılıyor mu?

01:05:00 Alkol ve madde bağımlılığı arkadaşlarımızı nasıl koruruz?

01:11:00 Seyirci Sorusu

01:12:00 Seyirci Sorusu

01:17:00 Başarıya ulaşmak için önümüzdeki engeller nedir?

01:20:00 Kişiye bağımlılığa iten duygu eksikliği midir?

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