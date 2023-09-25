Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk konuk oldu.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Mücahit Öztürk'ün katılımıyla 23. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Prof. Dr. Mücahit Öztürk Gençlerle Baş Başa'da...

08:00 Toplumda psikiyatri korkusu neden var?

12:00 Mutluluğun tanımı nedir?

15:00 Başarı ve başarısızlık nasıl tanımlanır?

20:00 Gençlerle iletişimin püf noktası nedir?

26:00 Gençlerin özgürlük anlayışı değişti mi?

33:00 Teknoloji bağımlılığı abartılıyor mu?

01:05:00 Alkol ve madde bağımlılığı arkadaşlarımızı nasıl koruruz?

01:11:00 Seyirci Sorusu

01:12:00 Seyirci Sorusu

01:17:00 Başarıya ulaşmak için önümüzdeki engeller nedir?

01:20:00 Kişiye bağımlılığa iten duygu eksikliği midir?