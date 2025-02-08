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Gençlerle Baş Başa

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin | Gençlerle Baş Başa

Geçmişten günümüze eğitim sisteminde ne gibi değişiklikler yaşandı?

Gençler soruyor, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin cevaplıyor...

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Baş Başa, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla sizlerle...

Milli Eğitim Bakanlığının değişime en hızlı adapte olması gereken bakanlık olduğunu anlatan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklar artık bilgiyi edinmekte sıkıntı yaşamıyorlar, bilgiye ulaşabiliyorlar. Yani çocuğa okulda verilen bilgi gündelik hayatta beceriye dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? İhtiyaç duyduğumuz şey bu. Biz de bunu yaptık. Şimdi bize diyorlar ki 'Niye değiştiriyorsunuz?' Ben de diyorum ki 'Siz bu çocukların iyiliğini mi, kötülüğünü mü düşünüyorsunuz?' Bizim kitaplarımız hala çocuğa bir tanımı ezberletiyor, bir bilgiyi veriyor. Nerede kullanacağını, ne işine yarayacağını söylemeden bunları onlara vermek içinde yaşadığımız çağda doğru değil."

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