Prof. Dr. Mehmet Görmez | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Prof. Dr. Mehmet Görmez konuk oldu.

Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımıyla sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor. Bu hafta Gençlerle Başbaşa'da Prof. Dr. Mehmet Görmez'e yöneltilen sorular bu şekilde;

00:00 Gençlerle Başbaşa

01:33 Prof. Dr. Mehmet Görmez Gençlerle Baş Başa'da...

14:48 Gençler yeni bir anlam arayışı içerisinde mi?

23:48 Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Mescid-i Aksa'daki Cuma Hutbesi

30:00 Prof. Dr. Mehmet Görmez İslam tarihi için kaynak öneriyor...

32:25 Filistin'de yaşanan musibetler insanlığa nasıl bir ders verebilir?

59:47 Müslümanlar ne zaman bir zafer kazanacak?

01:02:00: Ahir zaman genci olarak bu çağda nasıl bir duruş sergilemeliyiz?

01:13:27 İsrail'e olan nefret ve Filistin'e olan sevgimiz neden İsrail Filistin'e saldırdığı zaman ortaya çıkıyor?