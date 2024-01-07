Prof. Dr. Temel Kotil | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Prof. Dr. Temel Kotil konuk oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Temel Kotil'in katılımıyla sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Başbaşa

02:26 TUSAŞ'ın yaptığı faaliyetler

06:19 Türkiye'deki milli savunma yükselişi ne anlama geliyor?

08:33 TUSAŞ'ın ilk 3'e girmesi için ne yapması gerekir?

16:45 Uzay projeleri konusunda konusunda beklentileriniz nelerdir?

17:02 Yeni yetişen mühendisler için ne gibi planlarınız var?

29:35 Hava araçlarında günümüz teknolojisiyle hidrojeni yakıt olarak kullanabilir miyiz?

43:16 Her alanda ihtiyaç duyulan gençler olmak için tavrımız nasıl olmalıdır?

43:25 Kendi başarı yolculuğumuzda yaşadığımız düşüşlerde bizi ayağa kaldıran motivasyon kaynağı ne olmalıdır?

55:38 Milli uçağımızı gökyüzünde ne zaman göreceğiz?

01:06:34 Hürriyet uçağı zamanla geliştirilerek F16'nın yerini alabilir mi?

01:14:51 Havacılık rekabetinin arttığı bir dönemde öne geçebilmenin sırları nelerdir?

01:22:18 Havacılık alanında yerli ve milli olmanın önemi nedir?

01:30:59 Görünmez uçaklar ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

01:28:32 Doğal afetlerle mücadele için İHA'larla ilgili projeleriniz olacak mı?

01:41:56 Genç yetenekler için TUSAŞ destekleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

01:44:35 Teknolojik araçlar üretilirken parça desteği nasıl sağlanıyor?

02:00:53 TUSAŞ olarak görüntüleme ve kamikaze kullanımı olarak drone geliştirme projeleriniz var mı?