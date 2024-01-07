VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Prof. Dr. Temel Kotil | Gençlerle Baş Başa 07 Ocak 2024 37. Bölüm
Dursun Ali Tökel | Gençlerle Baş Başa 31 Aralık 2023 36. Bölüm
Savaş Şafak Barkçin | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 35. Bölüm
Doç. Dr. Mehmet Dinç | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 34. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet Görmez | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 33. Bölüm
Resul Aydemir | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 32. Bölüm
Sıtkı Aslanhan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 31. Bölüm
Prof. Dr. Ömer Türker | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 30. Bölüm
Hayati İnanç | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 29. Bölüm
Prof. Dr. Cağfer Karadaş | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 28. Bölüm
Hikmet Barutçugil | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 27. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 26. Bölüm
Amir Ateş | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 25. Bölüm
Hacı Ali Konuk | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 24. Bölüm
Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 23. Bölüm
Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 22. Bölüm
Sadettin Ökten | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 21. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 20. Bölüm
Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 19. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 16. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 15. Bölüm
Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 14. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 13. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 12. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 19 Ekim 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 19 Ekim 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 1. Bölüm

Prof. Dr. Temel Kotil | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Prof. Dr. Temel Kotil konuk oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Temel Kotil'in katılımıyla sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Başbaşa

02:26 TUSAŞ'ın yaptığı faaliyetler

06:19 Türkiye'deki milli savunma yükselişi ne anlama geliyor?

08:33 TUSAŞ'ın ilk 3'e girmesi için ne yapması gerekir?

16:45 Uzay projeleri konusunda konusunda beklentileriniz nelerdir?

17:02 Yeni yetişen mühendisler için ne gibi planlarınız var?

29:35 Hava araçlarında günümüz teknolojisiyle hidrojeni yakıt olarak kullanabilir miyiz?

43:16 Her alanda ihtiyaç duyulan gençler olmak için tavrımız nasıl olmalıdır?

43:25 Kendi başarı yolculuğumuzda yaşadığımız düşüşlerde bizi ayağa kaldıran motivasyon kaynağı ne olmalıdır?

55:38 Milli uçağımızı gökyüzünde ne zaman göreceğiz?

01:06:34 Hürriyet uçağı zamanla geliştirilerek F16'nın yerini alabilir mi?

01:14:51 Havacılık rekabetinin arttığı bir dönemde öne geçebilmenin sırları nelerdir?

01:22:18 Havacılık alanında yerli ve milli olmanın önemi nedir?

01:30:59 Görünmez uçaklar ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

01:28:32 Doğal afetlerle mücadele için İHA'larla ilgili projeleriniz olacak mı?

01:41:56 Genç yetenekler için TUSAŞ destekleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

01:44:35 Teknolojik araçlar üretilirken parça desteği nasıl sağlanıyor?

02:00:53 TUSAŞ olarak görüntüleme ve kamikaze kullanımı olarak drone geliştirme projeleriniz var mı?

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