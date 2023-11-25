Resul Aydemir | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Rap Sanatçısı Resul Aydemir'in katılımıyla sizlerle...

Rap Sanatçısı Resul Aydemir, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Rap Sanatçısı Resul Aydemir'in katılımıyla sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

03:30 Rap Sanatçısı Resul Aydemir Gençlerle Baş Başa'da...

12:00 Resul Aydemir neden dinleniyor?

19:00 Seyirci Sorusu

25:30 Gettolardan gelen bir başkaldırı müziği: Rap

34:00 Gençler soruyor, Rap sanatçısı Resul Aydemir cevaplıyor...

45:30 Gençler soruyor, Rap sanatçısı Resul Aydemir cevaplıyor...

55:00 Rap Sanatçısı Resul Aydemir Gençlerle Baş Başa'da...

01:01:00 Gençler soruyor, Rap sanatçısı Resul Aydemir cevaplıyor...