Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Bahadır Yenişehirlioğlu katılımıyla 11. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 19.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'nun unutulmaz karakteri: Tahsin Paşa

09:00 Oyuncu, Yazar ve Avukat: Bahadır Yenişehirlioğlu

22:00 Gençler Soruyor Bahadır Yenişehirlioğlu cevaplıyor...

42:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan "Sevmek İçin Geç Ölmek İçin Erken" Şiiri

55:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Unutulmaz Karakteri: Tahsin Paşa

58:45 Gençler Abdulhamid Han'ı anlıyor mu?

01:23:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan "Aynalar" Şiiri