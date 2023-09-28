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Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 20. Bölüm
Prof. Dr. Cağfer Karadaş 25 Eylül 2023 29. Bölüm
Hikmet Barutçugil 25 Eylül 2023 28. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 27. Bölüm
Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 19. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 16. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 15. Bölüm
Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 14. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 13. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 12. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Bahadır Yenişehirlioğlu konuk oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Bahadır Yenişehirlioğlu katılımıyla 11. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 19.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'nun unutulmaz karakteri: Tahsin Paşa

09:00 Oyuncu, Yazar ve Avukat: Bahadır Yenişehirlioğlu

22:00 Gençler Soruyor Bahadır Yenişehirlioğlu cevaplıyor...

42:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan "Sevmek İçin Geç Ölmek İçin Erken" Şiiri

55:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Unutulmaz Karakteri: Tahsin Paşa

58:45 Gençler Abdulhamid Han'ı anlıyor mu?

01:23:00 Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan "Aynalar" Şiiri

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