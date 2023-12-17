VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Savaş Şafak Barkçin | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 35. Bölüm
Doç. Dr. Mehmet Dinç | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 34. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet Görmez | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 33. Bölüm
Resul Aydemir | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 32. Bölüm
Sıtkı Aslanhan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 31. Bölüm
Prof. Dr. Ömer Türker | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 30. Bölüm
Hayati İnanç | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 29. Bölüm
Prof. Dr. Cağfer Karadaş | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 28. Bölüm
Hikmet Barutçugil | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 27. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 26. Bölüm
Amir Ateş | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 25. Bölüm
Hacı Ali Konuk | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 24. Bölüm
Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 23. Bölüm
Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 22. Bölüm
Sadettin Ökten | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 21. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 20. Bölüm
Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 19. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 16. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 15. Bölüm
Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 14. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 13. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 12. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 19 Ekim 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 19 Ekim 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 17 Aralık 2023 1. Bölüm

Savaş Şafak Barkçin | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Yazar Savaş Ş. Barkçin konuk oldu.

Savaş Ş. Barkçin, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Yazar Savaş Ş. Barkçin'in katılımıyla sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program...

Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

23:33 Filistinli kardeşlerimiz için neler yapabiliriz?

28:14 Yapılan boykotlara nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekir?

31:34 Aklın kalbi olur mu?

01:00:26 Kapitalizm ve küresel şirketlerin gençlere dayattığı fikirleri nasıl değiştirebiliriz?

01:25:45 Felsefe ile din birbirine zıt mı, Farabi ve İbn Sina ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

01:42:52 Boykotu ne şekilde yapmalıyız?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Lugat
-->
Düşünce ve Hayat
-->
Ubeydullah Sezikli İlahileri
-->
Gençlerle Baş Başa
-->
Aramızdaki Kelimeler
-->
Şiir Vakti
-->
Kendini Bilmek
-->
Eğitim Atölyesi
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı