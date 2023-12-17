Savaş Şafak Barkçin | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Yazar Savaş Ş. Barkçin konuk oldu.

Savaş Ş. Barkçin, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Yazar Savaş Ş. Barkçin'in katılımıyla sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program...

Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

23:33 Filistinli kardeşlerimiz için neler yapabiliriz?

28:14 Yapılan boykotlara nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekir?

31:34 Aklın kalbi olur mu?

01:00:26 Kapitalizm ve küresel şirketlerin gençlere dayattığı fikirleri nasıl değiştirebiliriz?

01:25:45 Felsefe ile din birbirine zıt mı, Farabi ve İbn Sina ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

01:42:52 Boykotu ne şekilde yapmalıyız?