Sıtkı Aslanhan | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Yazar Sıtkı Aslanhan konuk oldu.

Yazar Sıtkı Aslanhan, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Yazar Sıtkı Aslanhan'ın katılımıyla sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program...

Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

02:00 Yazar Sıtkı Aslanhan Gençlerle Baş Başa'da...

09:30 İnsan kendisini tanımaya nereden başlamalı?

14:00 Kendimiz keşfetmek için neler yapmalıyız?

21:30 Modern hayatın tehlikeleri nelerdir?

39:00 Eğitimci ve yazar olarak en çok ilham aldığınız şey nedir?

59:00 Gençler soruyor, Yazar Sıtkı Aslanhan cevaplıyor...

01:08:00 Yapay zeka eğitimi nasıl etkileyecek?

01:24:00 Gençler Soruyor, Yazar Sıtkı Aslanhan cevaplıyor...