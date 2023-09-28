Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Prof. Dr. Suphi Saatçi konuk oldu.

Suphi Saatçi, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Suphi Saatçi'nin katılımıyla 15. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

02:00 Yüksek Mimar Suphi Saatçi Gençlerle Baş Başa'da

04:00 Mimar Sinan olmasa Ayasofya bugüne kadar gelebilir miydi?

09:15 Gençler soruyor Suphi Saatçi cevaplıyor...

50:00 Yüksek Mimar Suphi Saatçi Gençlerle Baş Başa'da

53:00 Mimar Sinan olmasa Ayasofya bugüne kadar gelebilir miydi?