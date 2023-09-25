Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Kenan Sofuoğlu konuk oldu.

Kenan Sofuoğlu Vav TV'de Gençlerle Başbaşa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla 5. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi akşamı 19.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu Gençlerle Baş Başa'da...

09:20 Kenan Sofuoğlu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Geçiş Anı

14:00 5 Kez Supersport dünya şampiyonu: Kenan Sofuoğlu

35:00 Gençler soruyor, Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu yanıtlıyor

01:00:00 Kenan Sofuoğlu ailesini anlatıyor

01:04:00 Seyirci Sorusu

01:08:00 Seyirci Sorusu

01:32:00 Seyirci Sorusu

01:38:00 Seyirci Sorusu

01:44:00 Başarı bir amaç mı yoksa araç mı?

01:48:00 Seyirci Sorusu

01:50:00 Seyirci Sorusu

02:01:00 Seyirci Sorusu

02:08:00 Seyirci Sorusu