Gençlerle Baş Başa
Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da
Gençler soruyor, uzman aile danışması Saliha Erdim cevaplıyor...
Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Baş Başa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde sizlerle...
00:00 Gençlerle Baş Başa
17:00 Çocuk Eğitiminde Anne- Babalar Nasıl Bir Üsluba Sahip Olmalı?
22:00 Baskıcı Ebeveyn Davranışı Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?
37:00 Anne ve Babamızla İlişkimiz Evliliğimize Nasıl Yansıyor?
43:00 Müslüman Kardeşlerimiz İçin Ne Yapabiliriz?
48:00 Sürekli Şikayet Eden Kişilere Karşı Nasıl Yaklaşmalıyız?
01:00:00 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da...
01:05:00 Saliha Erdim'den Eş Seçimi İle İlgili Tavsiyeler
01:13:00 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da...
01:20:00 Anda Kalmayı Nasıl Başarabiliriz?
01:28:00 Popüler Kültür Etkilenmeden Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?