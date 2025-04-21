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Gençlerle Baş Başa

Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da

Gençler soruyor, uzman aile danışması Saliha Erdim cevaplıyor...

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Baş Başa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde sizlerle...

00:00 Gençlerle Baş Başa
17:00 Çocuk Eğitiminde Anne- Babalar Nasıl Bir Üsluba Sahip Olmalı?
22:00 Baskıcı Ebeveyn Davranışı Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?
37:00 Anne ve Babamızla İlişkimiz Evliliğimize Nasıl Yansıyor?
43:00 Müslüman Kardeşlerimiz İçin Ne Yapabiliriz?
48:00 Sürekli Şikayet Eden Kişilere Karşı Nasıl Yaklaşmalıyız?
01:00:00 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da...
01:05:00 Saliha Erdim'den Eş Seçimi İle İlgili Tavsiyeler
01:13:00 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da...
01:20:00 Anda Kalmayı Nasıl Başarabiliriz?
01:28:00 Popüler Kültür Etkilenmeden Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?

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Gençlerle Baş Başa

Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da
Mesut Özil Gençlerle Baş Başa'da! | Gazze'deki Soykırım | Almanya'da Türk Olmak
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin | Gençlerle Baş Başa
Uzay Araçları Soğuğa Dirençli mi? | Gençlerle Baş Başa
Gençler Arasında Deizm Yaygınlaştı Mı? | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu | Gençlerle Baş Başa
Hasan Kaçan | gençlerle baş başa
Prof. Dr. Temel Kotil | Gençlerle Baş Başa
Dursun Ali Tökel | Gençlerle Baş Başa
Savaş Şafak Barkçin | Gençlerle Baş Başa
Doç. Dr. Mehmet Dinç | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Mehmet Görmez | Gençlerle Baş Başa
Resul Aydemir | Gençlerle Baş Başa
Sıtkı Aslanhan | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Ömer Türker | Gençlerle Baş Başa
Hayati İnanç | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Cağfer Karadaş | Gençlerle Baş Başa
Hikmet Barutçugil | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa
Amir Ateş | Gençlerle Baş Başa
Hacı Ali Konuk | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa
Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa
Sadettin Ökten | Gençlerle Baş Başa
Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa
Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa
Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa
Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa
Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa

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