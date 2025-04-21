Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Baş Başa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde sizlerle...

00:00 Gençlerle Baş Başa

17:00 Çocuk Eğitiminde Anne- Babalar Nasıl Bir Üsluba Sahip Olmalı?

22:00 Baskıcı Ebeveyn Davranışı Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?

37:00 Anne ve Babamızla İlişkimiz Evliliğimize Nasıl Yansıyor?

43:00 Müslüman Kardeşlerimiz İçin Ne Yapabiliriz?

48:00 Sürekli Şikayet Eden Kişilere Karşı Nasıl Yaklaşmalıyız?

01:00:00 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da...

01:05:00 Saliha Erdim'den Eş Seçimi İle İlgili Tavsiyeler

01:13:00 Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim Gençlerle Baş Başa'da...

01:20:00 Anda Kalmayı Nasıl Başarabiliriz?

01:28:00 Popüler Kültür Etkilenmeden Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?