Amir Ateş | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Sanatçı ve Bestekar Amir Ateş konuk oldu.

Sanatçı ve Bestekar Amir Ateş Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Amir Ateş'in katılımıyla 25. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

31:00 "Bir Kızıl Goncaya Benzer" şarkısının hikayesi

01:04:00 Müzisyenler ve aşıklar arasındaki farklar

01:07:00 Sesimizi nasıl açabiliriz?

01:11:00 Musiki sanatına başlamak isteyenlere tavsiyeler

01:30:00 Hafızların icra etmede ne kadar etkisi var?

01:44:00 "Üsküdar'a Gider İken" eseri musikisi