VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Prof. Dr. Cağfer Karadaş 25 Eylül 2023 29. Bölüm
Hikmet Barutçugil 25 Eylül 2023 28. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 27. Bölüm
Amir Ateş | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 25. Bölüm
Hacı Ali Konuk | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 24. Bölüm
Prof. Dr. Mücahit Öztürk | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 23. Bölüm
Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 22. Bölüm
Sadettin Ökten | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 21. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 20. Bölüm
Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 19. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 16. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 15. Bölüm
Ali Haydar Haksal | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 14. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 13. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 12. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu | Gençlerle Baş Başa 28 Eylül 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Müzisyen ve Bestekar Yücel Arzen konuk oldu

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, müzisyen ve bestekar Yücel Arzen'in katılımıyla 22. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin ve tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katılacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

11:00 Mesele anlamak mı, anlaşılmak mı olmalı?

13:00 Ayasofya'nın ibadete açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

21:00 Bestelerinizi yaparken nelerden ilham aldınız?

25:00 Batı ve doğu müziklerini kıyaslarsanız neler söylersiniz?

32:00 Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?

35:00 Sanatçıyı diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir?

40:00 Müziğe olan ilginizi ilk nasıl keşfettiniz?

52:00 Başarıyı ve başarısızlığı nasıl tanımlarsınız?

01:14:00 Müzisyen olmak isteyen biri nasıl adım atabilir?

01:23:00 Sanatın gerçek amacı nedir?

01:27:00 En iyi besteci kimdir?

01:29:00 İşinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü?

01:34:00 Pişman olduğunuz bir eseriniz oldu mu?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Kitabiyat
-->
Ailede Benden Bize
-->
Ahmet Özhan İlahileri
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
Cümle Kapısı
-->
Sevgilinin Yolunda
-->
Ubeydullah Sezikli İlahileri
-->
Hadis İklimi
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı