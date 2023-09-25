Yücel Arzen | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Müzisyen ve Bestekar Yücel Arzen konuk oldu

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, müzisyen ve bestekar Yücel Arzen'in katılımıyla 22. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin ve tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katılacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

11:00 Mesele anlamak mı, anlaşılmak mı olmalı?

13:00 Ayasofya'nın ibadete açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

21:00 Bestelerinizi yaparken nelerden ilham aldınız?

25:00 Batı ve doğu müziklerini kıyaslarsanız neler söylersiniz?

32:00 Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?

35:00 Sanatçıyı diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir?

40:00 Müziğe olan ilginizi ilk nasıl keşfettiniz?

52:00 Başarıyı ve başarısızlığı nasıl tanımlarsınız?

01:14:00 Müzisyen olmak isteyen biri nasıl adım atabilir?

01:23:00 Sanatın gerçek amacı nedir?

01:27:00 En iyi besteci kimdir?

01:29:00 İşinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü?

01:34:00 Pişman olduğunuz bir eseriniz oldu mu?