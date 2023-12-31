Dursun Ali Tökel | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Prof. Dr. Dursun Ali Tökel konuk oldu.

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in katılımıyla sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

11:00 Gençler soruyor, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel cevaplıyor...

21:00 Din ve mitoloji arasında nasıl bir bağ var?

25:00 Gençler soruyor, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel cevaplıyor...

46:00 Modernleşme düşüncesi Divan edebiyatına bakışı nasıl etkiledi?

52:00 Edebiyat dili ile sosyal medya dili çatışıyor mu?

01:12:00 Prof. Dr. Dursun Ali Tökel cevaplıyor....