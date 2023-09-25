Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.

Vehbi Vakkasoğlu, Vav TV'de Gençlerle Başbaşa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu katılımıyla 9. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesi günü 14.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

06:00 Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu Vav TV'de

15:00 "Domatesin Eziğini Seçen Adam" Kim?

01:10:00 Gençler Soruyor, Eğitimci Yazar Vakkasoğlu Yanıtlıyor