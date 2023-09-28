Aziz Erdoğan | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Eğitimci / Yazar Aziz Erdoğan konuk oldu

Eğitimci / Yazar Aziz Erdoğan Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Aziz Erdoğan'ın katılımıyla 19. bölümüyle sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program...

Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.