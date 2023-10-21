Hayati İnanç | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Hayati İnanç konuk oldu.

Hayati İnanç, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Hayati İnanç'ın katılımıyla sizlerle... Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program...

Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

06:00 Nasıl ayağa kalkacağız?

26:00 Divan şairlerinin hayata açısını nasıl anlayabiliriz?

30:00 Davasına sahip çıkmaya çalışan gençler neler yapmalıdır?

34:00 Nasıl sabretmeliyiz?

37:00 Edebiyata olan ilginiz nasıl başladı?

41:30 Hayatınızdaki dönüm noktası nedir?

50:00 Yeni şairlere tavsiyeleriniz nelerdir?

53:00 Hangi takımı tutuyorsunuz?

54:00 Neden Divan şiiri denilince aklımıza Fuzuli geliyor?

58:00 Gençler soruyor, Hayati İnanç cevaplıyor?

01:02:00 Bir medeniyetin kökleriyle irtibatı nasıl olmalı?

01:05:30 Şairlerden neyi, nasıl tahsil edebiliriz?

01:10:00 Türkçeden Türkçe'ye tercüme ne demek?

01:19:00 Hayati İnanç'tan Gençlere tavsiyeler