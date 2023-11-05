Prof. Dr. Ömer Türker | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Prof. Dr. Ömer Türker konuk oldu.

Prof. Dr. Ömer Türker, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Ömer Türker'in katılımıyla sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

06:30 İnsanın gayesi nedir?

12:00 Allah'ın bilgisi ve kulun iradesi arasındaki ilişki

19:00 İlim dünyasına büyük katkılar sunan Ömer Türker Vav TV'de

25:00 Çocuklara felsefe sevdirilebilir mi?

38:00 Gençler soruyor, Ömer Türker cevaplıyor...

43:15 Gençler soruyor, Ömer Türker cevaplıyor...

44:45 Felsefe ve kelam ilmi arasındaki farklar

54:00 İslam bilginlerinin felsefeye bakışı nasıldı?

01:03:00 Gençler soruyor, Ömer Türker cevaplıyor...

01:06:00 Felsefenin dini yaşantımız üzerinde etkisi var mıdır?

01:21:00 Gençler soruyor, Ömer Türker cevaplıyor...