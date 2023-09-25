Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Gazeteci - Yazar Sibel Eraslan konuk oldu

Gazeteci / Yazar Sibel Eraslan, Vav TV'de Gençlerle Başbaşa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Sibel Eraslan'ın katılımıyla 8. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesi günü 14.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Gençlerle Baş Başa'nın bugünkü konuğu Sibel Eraslan

14:00 Gençler soruyor, Sibel Eraslan cevaplıyor

21:00 Gençler merak ettiklerini soruyor

37:00 Yazı yazarken gece mi yoksa gündüz mü daha çok verim alınır?

49:30 Tarihimizi iyi bilmek bizlere ne kazandırır?

57:00 Sibel Eraslan, Gençlerden gelen soruları cevaplıyor

01:14:00 Eski Ramazan gelenekleri nasıldı?