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Prof. Dr. Cağfer Karadaş 25 Eylül 2023 29. Bölüm
Hikmet Barutçugil 25 Eylül 2023 28. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 27. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 16. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Gazeteci - Yazar Sibel Eraslan konuk oldu

Gazeteci / Yazar Sibel Eraslan, Vav TV'de Gençlerle Başbaşa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Sibel Eraslan'ın katılımıyla 8. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesi günü 14.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Gençlerle Baş Başa'nın bugünkü konuğu Sibel Eraslan

14:00 Gençler soruyor, Sibel Eraslan cevaplıyor

21:00 Gençler merak ettiklerini soruyor

37:00 Yazı yazarken gece mi yoksa gündüz mü daha çok verim alınır?

49:30 Tarihimizi iyi bilmek bizlere ne kazandırır?

57:00 Sibel Eraslan, Gençlerden gelen soruları cevaplıyor

01:14:00 Eski Ramazan gelenekleri nasıldı?

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