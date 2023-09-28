Tuluyhan Uğurlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Tuluyhan Uğurlu konuk oldu.

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Tuluyhan Uğurlu'nun katılımıyla 13. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi akşamı 19.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Tuluyhan Uğurlu Gençlerle Baş Başa'da...

15:00 Piyanist / Bestekar Tuluyhan Uğurlu, Gençlerle Baş Başa'da...

31:30 Öğrenciler Soruyor

47:00 İstanbul Kanatlarımın Altında