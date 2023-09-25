Dursun Ali Erzincanlı | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Dursun Ali Erzincanlı konuk oldu.

Dursun Ali Erzincanlı, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Dursun Ali Erzincanlı'nın katılımıyla 20. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Dursun Ali Erzincanlı Gençlerle Baş Başa'da

17:00 Gençler Soruyor, Dursun Ali Erzincanlı cavaplıyor

27:00 40 yaşındasın şiirinin hikayesi

35:00 40 yaşındasın şiiri

52:00 Öğretmenler gününe özel şiir

54:00 Seyirci Sorusu

01:03:00 Seyirci Sorusu

01:09:00 Seyirci Sorusu