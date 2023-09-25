Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Ali Nuri Türkoğlu katıldı.

Ali Nuri Türkoğlu, Vav TV'de Gençlerle Başbaşa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Ali Nuri Türkoğlu katılımıyla 10. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Ali Nuri Türkoğlu Vav TV'de

15:00 Ali Nuri Türkoğlu Gençlerle Baş Başa'da...

20:00 Pozitif Bir Ayrım Yapmanızı İstesek; Tiyatro mu Sinema mı?

34:00 Gençler Soruyor Ali Nuri Türkoğlu Cevaplıyor

39:00 Ali Nuri Türkoğlu'nun hangi duası kabul oldu?

54:00 Ali Nuri Türkoğlu Gençlerle Baş Başa'da...

01:09:00 Gençler Soruyor Ali Nuri Türkoğlu Cevaplıyor

01:22:00 Ali Nuri Türkoğlu'nun hayalim dediği şey nedir?

01:25:00 Türkoğlu'nun oyuncu olarak kırmızı çizgileri neler?