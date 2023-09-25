VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Prof. Dr. Cağfer Karadaş 25 Eylül 2023 29. Bölüm
Hikmet Barutçugil 25 Eylül 2023 28. Bölüm
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 27. Bölüm
Prof. Dr. Mehmet İpşirli I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 18. Bölüm
Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 17. Bölüm
Prof. Dr. Mahmut Kaya I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 16. Bölüm
Ahmet Özhan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 11. Bölüm
Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 10. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Sibel Eraslan | Gençlerle Baş Başa 27 Eylül 2023 8. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 7. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Gençlerle Baş Başa 25 Eylül 2023 4. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Ali Nuri Türkoğlu | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu hafta Ali Nuri Türkoğlu katıldı.

Ali Nuri Türkoğlu, Vav TV'de Gençlerle Başbaşa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Ali Nuri Türkoğlu katılımıyla 10. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde Ramazan ayı boyunca her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

05:00 Ali Nuri Türkoğlu Vav TV'de

15:00 Ali Nuri Türkoğlu Gençlerle Baş Başa'da...

20:00 Pozitif Bir Ayrım Yapmanızı İstesek; Tiyatro mu Sinema mı?

34:00 Gençler Soruyor Ali Nuri Türkoğlu Cevaplıyor

39:00 Ali Nuri Türkoğlu'nun hangi duası kabul oldu?

54:00 Ali Nuri Türkoğlu Gençlerle Baş Başa'da...

01:09:00 Gençler Soruyor Ali Nuri Türkoğlu Cevaplıyor

01:22:00 Ali Nuri Türkoğlu'nun hayalim dediği şey nedir?

01:25:00 Türkoğlu'nun oyuncu olarak kırmızı çizgileri neler?

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