Hacı Ali Konuk | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne "Sanatçı Hacı Ali Konuk" misafir oldu.

Sanatçı Hacı Ali Konuk Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Hacı Ali Konuk'un katılımıyla 25. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

20:40 Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

25:00 Kendinizi bulduğunuz bir rol oldu mu?

38:00 Bir oyuncu olarak kırmızı çizginiz var mıdır?

44:00 Kaderin seyri şu an değişiyor dediğiniz bir an yaşadınız mı?

48:00 Yeşilçam ve yeni sinemayı karşılaştıracak olsanız neler söylersiniz?

52:00 Geçmiş ve günümüz sinema oyuncuları hakkında ne düşünüyorsunuz?

01:10:00 Türk insanı komedi mi drama mı daha çok seviyor?

01:14:00 Yeni çekilen diziler hakkında ne düşünüyorsunuz?

01:19:00 Senaryo okurken nelere dikkat edersiniz?

01:22:00 Anadolu insanını tanımlayabilir misiniz?

01:25:00 Sağlık sektöründen oyunculuk sektörüne geçmenizin sebebi nedir?

01:30:00 Anlamlı bir film önerseniz bu ne olurdu?