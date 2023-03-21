Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu bölümde Prof. Dr. Feridun Emecen konuk oldu.

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Feridun Emecen'in katılımıyla 3. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi akşamı 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

03:00 Gençler Soruyor, Tarihçi Yazar Feridun Emecen Yanıtlıyor

12:50 Feridun Emecen Tarih Dizilerini Yorumluyor

22:00 Tarihi Gerçekler Senaryoya Nasıl Yansıyor?

25:00 Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

01:15:00 Bir tarihçi hangi dilleri bilmeli?

01:40:00 Geçmiş geleceğin aynası mıdır?

01:48:00 Çağ açıp çağ kapanan bir olay günümüzde yaşanabilir mi?