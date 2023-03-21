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29. Bölüm | Prof. Dr. Cağfer Karadaş 21 Mart 2023 29. Bölüm
28. Bölüm | Hikmet Barutçugil 21 Mart 2023 28. Bölüm
27. Bölüm I Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 21 Mart 2023 27. Bölüm
18. Bölüm | Prof. Dr. Mehmet İpşirli 21 Mart 2023 19. Bölüm
17. Bölüm I Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 21 Mart 2023 18. Bölüm
16. Bölüm | Prof. Dr. Mahmut Kaya 21 Mart 2023 17. Bölüm
7. Bölüm | Mehmet Fatih Çıtlak 21 Mart 2023 7. Bölüm
6. Bölüm | Prof. Dr. Mustafa İsen 21 Mart 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 3. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Prof. Dr. Feridun Emecen | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'ya bu bölümde Prof. Dr. Feridun Emecen konuk oldu.

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Feridun Emecen'in katılımıyla 3. bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi akşamı 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

03:00 Gençler Soruyor, Tarihçi Yazar Feridun Emecen Yanıtlıyor

12:50 Feridun Emecen Tarih Dizilerini Yorumluyor

22:00 Tarihi Gerçekler Senaryoya Nasıl Yansıyor?

25:00 Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

01:15:00 Bir tarihçi hangi dilleri bilmeli?

01:40:00 Geçmiş geleceğin aynası mıdır?

01:48:00 Çağ açıp çağ kapanan bir olay günümüzde yaşanabilir mi?

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