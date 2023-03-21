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29. Bölüm | Prof. Dr. Cağfer Karadaş 21 Mart 2023 29. Bölüm
28. Bölüm | Hikmet Barutçugil 21 Mart 2023 28. Bölüm
27. Bölüm I Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 21 Mart 2023 27. Bölüm
18. Bölüm | Prof. Dr. Mehmet İpşirli 21 Mart 2023 19. Bölüm
17. Bölüm I Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 21 Mart 2023 18. Bölüm
16. Bölüm | Prof. Dr. Mahmut Kaya 21 Mart 2023 17. Bölüm
7. Bölüm | Mehmet Fatih Çıtlak 21 Mart 2023 7. Bölüm
6. Bölüm | Prof. Dr. Mustafa İsen 21 Mart 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümünde Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.

Bestami Yazgan'ın yazarlık serüveni nasıl başladı? Bestami Yazgan neden çocuk şiirleri kaleme alıyor? Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Şair ve Yazar Bestami Yazgan'ın katılımıyla ikinci bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi akşamı 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Sevgiye, dostluğa, güzele selam

06:30 Gençlik deyince aklımıza ne gelmeli?

17:00 Şair ve Yazar Bestami Yazgan Gençlerle

22:00 Gençler soruyor, Yazar Bestami Yazgan yanıtlıyor

24:00 Şair ve Yazar Bestami Yazgan Geçlerle

30:00 "Gülü İncitme Gönül" şiirinin hikayesi

35:00 Bestami Yazgan neden çocuk şiirleri kaleme alıyor?

53:00 Bestami Yazgan'ın Yazarlık Serüveni nasıl başladı?

01:30:00 Seyirci Sorusu

01:34:00 Anadolu Çocuğu / Bestami Yazgan

01:41:00 Seyirci Sorusu

01:44:00 Seyirci Sorusu

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