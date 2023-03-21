Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümünde Şair ve Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.

Bestami Yazgan'ın yazarlık serüveni nasıl başladı? Bestami Yazgan neden çocuk şiirleri kaleme alıyor? Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Şair ve Yazar Bestami Yazgan'ın katılımıyla ikinci bölümüyle sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi akşamı 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Sevgiye, dostluğa, güzele selam

06:30 Gençlik deyince aklımıza ne gelmeli?

17:00 Şair ve Yazar Bestami Yazgan Gençlerle

22:00 Gençler soruyor, Yazar Bestami Yazgan yanıtlıyor

24:00 Şair ve Yazar Bestami Yazgan Geçlerle

30:00 "Gülü İncitme Gönül" şiirinin hikayesi

35:00 Bestami Yazgan neden çocuk şiirleri kaleme alıyor?

53:00 Bestami Yazgan'ın Yazarlık Serüveni nasıl başladı?

01:30:00 Seyirci Sorusu

01:34:00 Anadolu Çocuğu / Bestami Yazgan

01:41:00 Seyirci Sorusu

01:44:00 Seyirci Sorusu