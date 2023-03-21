Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Şair ve Yazar Nurullah Genç konuk oldu.

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Şair ve Yazar Nurullah Genç'in katılımıyla ilk bölümüyle Vav TV Youtube kanalında yayında!!! Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi 18.00da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

İlk bölümünde Gençlerle Başbaşa programına Şair ve Yazar Nurullah Genç konuk oldu. Başarı ve başarısızlık arasındaki tecrübelerini gençlere aktaran Nurullah Genç, bu iki kavram arasında nasıl hikmetli davranılacağına dair değerli anılarını stüdyoda Tersane-i Amire Anadolu Lisesi öğrencilerine Vav TV ekranlarında ise siz değerli izleyicilerimize aktardı.

Nur Haktan'ın sunumuyla Gençlerle Başbaşa ilk bölümüyle sizlerle...

00:00 Gençlerle Baş Başa

02:00 Nurullah Genç kimdir?

15:00 "On Koyun" Hikayesi

01:08:00 Nurullah Genç, Gençlerden Gelen Soruları Cevaplıyor

01:15:00 Başarı ve Başarısızlığı Nasıl Tanımlamalıyız?

01:25:00 Gençlerle İletişimin Püf Noktaları Neler?