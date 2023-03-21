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29. Bölüm | Prof. Dr. Cağfer Karadaş 21 Mart 2023 29. Bölüm
28. Bölüm | Hikmet Barutçugil 21 Mart 2023 28. Bölüm
27. Bölüm I Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 21 Mart 2023 27. Bölüm
18. Bölüm | Prof. Dr. Mehmet İpşirli 21 Mart 2023 19. Bölüm
17. Bölüm I Prof. Dr. İhsan Karaman | Gençlerle Baş Başa 21 Mart 2023 18. Bölüm
16. Bölüm | Prof. Dr. Mahmut Kaya 21 Mart 2023 17. Bölüm
7. Bölüm | Mehmet Fatih Çıtlak 21 Mart 2023 7. Bölüm
6. Bölüm | Prof. Dr. Mustafa İsen 21 Mart 2023 6. Bölüm
Kenan Sofuoğlu | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 5. Bölüm
Bestami Yazgan | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa 21 Eylül 2023 1. Bölüm

Nurullah Genç | Gençlerle Baş Başa

Gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa'nın bu bölümüne Şair ve Yazar Nurullah Genç konuk oldu.

Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Şair ve Yazar Nurullah Genç'in katılımıyla ilk bölümüyle Vav TV Youtube kanalında yayında!!! Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Nur Haktan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi 18.00da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

İlk bölümünde Gençlerle Başbaşa programına Şair ve Yazar Nurullah Genç konuk oldu. Başarı ve başarısızlık arasındaki tecrübelerini gençlere aktaran Nurullah Genç, bu iki kavram arasında nasıl hikmetli davranılacağına dair değerli anılarını stüdyoda Tersane-i Amire Anadolu Lisesi öğrencilerine Vav TV ekranlarında ise siz değerli izleyicilerimize aktardı.

Nur Haktan'ın sunumuyla Gençlerle Başbaşa ilk bölümüyle sizlerle...

00:00 Gençlerle Baş Başa

02:00 Nurullah Genç kimdir?

15:00 "On Koyun" Hikayesi

01:08:00 Nurullah Genç, Gençlerden Gelen Soruları Cevaplıyor

01:15:00 Başarı ve Başarısızlığı Nasıl Tanımlamalıyız?

01:25:00 Gençlerle İletişimin Püf Noktaları Neler?

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